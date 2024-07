Digo todos os dias para o Haddad não se preocupar que a economia vai dar certo, diz Lula

São José dos Campos

Ao falar sobre o desempenho econômico do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que tranquiliza o ministro Fernando Haddad (Fazenda) diariamente.

"Eu digo para todo mundo e digo para o Haddad todo dia: 'não se preocupe que as coisas vão dar certo'", disse Lula nesta sexta-feira (9) durante evento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), em São José dos Campos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Fernando Haddad, durante cerimônia de anúncio de investimento para Execução de Obras e Intervenções na Via Dutra e Rio-Santos. - Danilo Verpa/Folhapress

Na última quinta-feira (18), o governo anunciou um bloqueio de R$ 11,2 bilhões e contingenciamento de R$ 3,8 bilhões no Orçamento deste ano no relatório bimestral de receitas e despesas que será publicado na próxima segunda-feira (22), para o cumprimento do arcabouço fiscal.

Ao comentar o financiamento de R$ 10,75 bilhões do BNDES à CCR para obras na Via Dutra e na Rio-Santos, Lula sinalizou que esse é um dos caminhos para o futuro do financiamento a obras no país.

"Quem sabe vamos precisar de cada vez menos de dinheiro público para fazer as obras que a gente precisa fazer", afirmou o presidente.

Lula volta a criticar ausência de Tarcísio

O presidente voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) por sua ausência no anúncio de obras no estado paulista.

"Ele [Tarcísio] é convidado em todas as vezes que eu venho a São Paulo. Eu espero que ele comece a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, que a gente pode ter que disputar eleições, mas quando terminam as eleições, nós temos que governar. E nós temos que governar juntos", disse Lula.

O presidente parabenizou o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), pela presença no evento de anúncio do financiamento do BNDES na Via Dutra, que corta a cidade. "Isso demonstra civilidade", afirmou Lula.

"Todas as viagens que eu faço, em qualquer estado do Brasil, independentemente de que partido pertença o prefeito e que partido pertença o governador, eu os convido para o ato, porque isso aqui é uma visita institucional", completou o presidente.