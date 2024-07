Dior e Armani são investigadas na Itália por exploração de trabalhadores

Roma | Reuters

A autoridade de concorrência da Itália anunciou que está investigando se Armani e Dior enganaram os consumidores, após ser divulgado que as duas grifes são investigadas por exploração de trabalhadores em alguns fornecedores dos dois grupos de luxo.

Nos últimos meses, promotores de Milão ordenaram que várias empresas de propriedade chinesa na Itália —que produzem artigos de luxo para Dior e Armani— fossem colocadas sob administração judicial, acusando-as de abusar sistematicamente de seus funcionários.

A autoridade informou que Armani e Dior "enfatizaram o trabalho artesanal (de seus produtos) e a excelência de sua mão de obra", ao mesmo tempo em que dependiam de oficinas que empregavam pessoas com salários muito baixos, trabalhando longas horas e violando as regras de saúde e segurança.

Em um comunicado, o órgão indicou que sua investigação se concentrava em algumas empresas do Grupo Armani e do Grupo Dior, controlado pela LVMH, e que as inspeções foram realizadas nas empresas visadas na terça-feira (16).

"As empresas (Armani e Dior) podem ter feito alegações falsas de responsabilidade ética e social, em particular no que diz respeito às condições de trabalho e ao cumprimento da legalidade em seus fornecedores", disse o órgão antitruste.

Elas foram colocadas sob investigação "por possível conduta ilegal na promoção e venda de artigos e acessórios de vestuário, em violação ao código do consumidor (italiano)", afirmou.

O Grupo Armani expressou confiança em um "resultado positivo após a investigação", acrescentando em um comunicado que suas empresas estavam "totalmente comprometidas" em cooperar com as autoridades e que acreditava "que as alegações não tinham mérito".

A Dior disse que está colaborando com as autoridades italianas e fortalecendo a fiscalização de seus fornecedores.

As violações do código do consumidor na Itália são punidas com multas que variam de 5.000 euros a 10 milhões de euros.