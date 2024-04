Entenda como a moda virou elemento central nos Jogos Olímpicos de Paris

The New York Times

No amplo desfile de moda que serão os Olímpicos de 2024, os vários trajes cerimoniais, os uniformes de desempenho, o kit de pódio, os produtos, talvez não haja um visual mais importante do que o que a delegação francesa usará na cerimônia de abertura.

A França não é apenas o país anfitrião, mas também alistou a LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo, como patrocinador principal, o que significa que a moda e todas as outras formas de artesanato suntuosamente chiques se tornaram parte da história do evento, a começar pelo traje da cerimônia de abertura.

Da esq. para a dir., os atletas franceses Nando De Colo, Estelle Mossely e Gloria Agblemagnon vestindo o terno oficial da Berluti France - Anne-Christine Poujoulat / AFP

Isso significa que ele deve representar não apenas a França, não apenas os atletas franceses, mas o próprio espírito francês, aquele je ne sais quoi do estilo gaulês. E tem que ficar bem em aproximadamente 1.400 membros da delegação olímpica e paraolímpica enquanto eles marcham pela margem do Sena no calor do verão europeu.

Sem pressão. Na terça-feira, a 100 dias dos jogos, quando a tocha olímpica começa a percorrer o caminho de Atenas a Paris, as roupas foram finalmente revelada.

A Berluti foi escolhida para cumprir a tarefa, uma escolha surpreendente da LVMH, já que é uma das casas menores do grupo, uma marca de roupas masculinas e nem mesmo tem um designer oficial - e outros candidatos em potencial incluíam Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy e Kenzo.

É exatamente por causa de tudo isso, no entanto, que a Berluti é a que mais se beneficia com o trabalho. Além disso, Antoine Arnault, o czar da LVMH para as Olimpíadas, disse: "A Berluti é o templo do sob medida e, portanto, capaz de vestir um nadador, um jogador de basquete ou um ginasta". Se a marca acertar, será uma vitória mesmo sem medalha.E o que eles fizeram?

Criados em colaboração com Carine Roitfeld, ex-editora da Vogue francesa, atual editora do CR Fashion Book e uma francesa famosa em todos os aspectos, os looks são uma tentativa corajosa de reescrever as regras dos trajes de atleta que, de alguma forma, também lembram Alain Delon e Catherine Deneuve interpretando comissários de bordo da Pan Am no Le Palace.

"Começamos com a ideia de um terno", disse Roitfeld em uma ligação de Paris. "O que é um pouco novo para o esporte, porque normalmente eles preferem o jogging ou o short." Quando Roitfeld disse jogging, ela deu uma pequena fungada, como se tivesse acabado de sentir o cheiro de uma mousse de salmão congelada.

Mas, continuou ela, não era qualquer terno. "Queríamos algo mais clássico, chique, para momentos especiais. Então pensei no Le Smoking."

Também conhecido como smoking, ele é uma peça de vestuário essencialmente francesa, embora, como o smoking Berluti Olympic é azul, para combinar com a bandeira francesa, ele também se pareça menos com um smoking e mais com um terno normal.

As lapelas da gola xale, com sua versão dégradé brilhante do tricolor francês (dégradé é um termo de moda para cores que parecem desbotar gradualmente uma na outra), também se referem a um tratamento de mocassim da Berluti, além de fazer referência aos uniformes oficiais da equipe francesa, desenhados por Stéphane Ashpool, da Pigalle (ao mesmo tempo em que proporcionam um contraste com a borda do streetwear da Pigalle).

Roitfeld disse que ficou surpresa quando lhe pediram para trabalhar com a Berluti nos looks da abertura, já que "normalmente meu estilo é mais elegante, longo e preto". Além disso, ela disse que nunca tinha participado de uma Olimpíada e que geralmente não "praticava esportes". Mas ela gostou da ideia de um desafio e realmente gostou da ideia de celebrar o gosto francês.

Junto com o Le Smoking, essa ideia é representada por um lenço de seda combinando, que pode ser colocado em um bolso como um lenço ou amarrado ao redor do pescoço como um foulard.

A jaqueta também vem em um estilo sem mangas e com calças finas combinando ou uma saia reta cortada até o joelho. Os atletas poderão ajustar o comprimento conforme desejarem, portanto, disse Roitfeld, "talvez ela possa sentir um pouco o vento sob a saia".

A jaqueta é acompanhada por uma camisa branca sob medida - do tipo que, segundo Roitfeld, a fez pensar em um jovem dançando em uma boate após um evento de black tie, quando ele tirou a gravata e soltou os botões no pescoço. (Essa ideia pode ter se perdido um pouco com a luz do sol da inauguração.)

Os acessórios incluem um cinto com o logotipo, tênis pretos com sola em dégradé e mocassins de couro finos.

É claro que é possível que, no desfile das nações, esses looks pareçam menos reminiscentes de viagens aéreas e mais surpreendentes do que em uma sessão de fotos emoldurada pelos ambientes ornamentados de um clássico hôtel particulier na Place Vendôme.

No contexto dos outros trajes de abertura das Olimpíadas, que incluem os designs de Ralph Lauren para os Estados Unidos, Lululemon para o Canadá e Armani para a Itália, eles podem se destacar por oferecerem luxe, calme et volupté, a versão leve.

De qualquer forma, eles já têm um fã. Roitfeld disse que usaria a saia com prazer. Ela acrescentou, porém, que provavelmente a deixaria "um pouco mais justa".