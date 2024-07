Economistas elevam expectativas para a inflação em 2024 e 2025

São Paulo | Reuters

Analistas consultados pelo Banco Central elevaram a expectativa para a alta do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) ao fim deste ano e do próximo. No boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (29), também subiu a previsão de crescimento da economia nos dois períodos.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que o IPCA deve fechar este ano com alta de 4,10%, ante avanço de 4,05% na semana anterior. Em 2025, a projeção é de que o índice chegue a uma alta de 3,96%. No boletim anterior, a previsão era de 3,90%.

Prédio do Banco Central em Brasília - Rafa Neddermeyer - 23.out.2023/Agência Brasil

O centro da meta oficial para a inflação é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O resultado vem depois da divulgação de dados do IPCA-15 para julho na semana passada. O indicador, apesar de ter desacelerado em relação ao mês anterior, subiu mais do que o esperado na base mensal, 0,30%, com a taxa em 12 meses se aproximando do teto da meta de inflação em 4,45%.

Tanto os números do IPCA-15 quanto as expectativas de inflação do Focus desta semana estão no radar do Copom (Comitê de Política Monetária), que anunciará na quarta-feira sua decisão de política monetária.

No boletim Focus, especialistas mantiveram pela sexta semana consecutiva a projeção de 10,5% para a taxa Selic ao fim deste ano. Economistas ouvidos pela Folha também preveem estabilidade, mas esperam um endurecimento do tom após a reunião do Copom.

A pesquisa mostrou ainda que a expectativa para o crescimento do PIB neste ano subiu de 2,15% para 2,19% em uma semana. Para o próximo ano, houve uma melhora ligeira. A taxa de expansão subiu de 1,93% da última semana para 1,94% nesta segunda.

Houve manutenção também na expectativa para o dólar em 2024, projetado para encerrar o ano em R$ 5,30. Segundo o Focus, a moeda norte-americana fechará 2025 em R$ 5,25, em leve alta sobre os R$ 5,23 previstos na semana anterior.