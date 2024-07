O surpreendente boom de gastos do consumidor na Rússia

Berlim e Tbilisi (Geórgia) | Financial Times

Imediatamente após a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia em 2022, Anton*, um restaurador em São Petersburgo, temeu o pior para o seu negócio.

Os visitantes estrangeiros desapareceram. As taxas de juros dispararam à medida que a Rússia antecipava um colapso econômico alimentado por sanções ocidentais. Os moradores locais não tinham tempo para sair para comer, ele diz.

Mas Anton não precisava ter se preocupado: nos últimos dois anos, a situação se inverteu completamente. Os russos estão com dinheiro extra —e ansiosos para gastá-lo.

À medida que a guerra se arrasta, os salários crescentes em uma próspera indústria de defesa em tempo de guerra forçaram as empresas civis a fazer o mesmo para atrair trabalhadores em um momento de escassez aguda de mão de obra. O resultado é que a Rússia se viu inesperadamente no meio de um boom de gastos do consumidor.

Mulheres usam seus celulares no centro de São Petersburgo, Rússia, 26 de julho de 2024 - Anton Vaganov/REUTERS

"Os salários reais estão disparando", diz Janis Kluge, especialista na economia da Rússia do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança. "Você tem pessoas que mal ganhavam dinheiro antes da invasão em larga escala... que de repente têm quantias enormes de dinheiro."

Os salários reais cresceram quase 14%, e o consumo de bens e serviços em cerca de 25%, de acordo com o Rosstat, a agência de estatísticas estatal russa.

Um aumento adicional nos salários reais de até 3,5% é esperado este ano, juntamente com um aumento esperado de 3% na renda disponível real, de acordo com o Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo da Rússia. A taxa de desemprego, prevista para atingir entre 7% e 8% em 2022, está em 2,6% —uma mínima recorde pós-soviética.

Este aumento explosivo de salários está sendo sentido em todo o espectro socioeconômico, transformando dramaticamente a vida de uma ampla gama de trabalhadores braçais.

Os tecelões, que ganhavam o equivalente a 250 a 350 dólares por mês em dezembro de 2021 (hoje, algo em torno de R$ 1.410 e R$ 1.974), agora podem ganhar até 120.000 rublos (1.400 dólares, ou cerca de R$ 8.000) por mês, diz a cientista política Ekaterina Kurbangaleeva. O salário médio dos motoristas de caminhão de longa distância aumentou 38% em relação ao ano anterior.

Ao mesmo tempo, as sanções ocidentais e os controles de capital russos têm retido fundos de cidadãos ricos, impulsionando o setor de luxo e dando a Moscou e São Petersburgo, há muito famosas por sua cultura, ares de cidades em pleno boom moderno.

Uma moradora de Moscou diz que ela e seu marido têm feito um levantamento do número de veículos de luxo vistos do lado de fora de seu complexo de apartamentos de alto padrão. Um vizinho tem mostrado fotos de seu leão de estimação.

"Todos que são de classe média alta, eles estão simplesmente desfrutando de uma vida muito boa", diz Sergei Ishkov, um investidor e empreendedor de Moscou, destacando o número de novos restaurantes e um mercado de comércio eletrônico russo em expansão.

Um oligarca russo disse ao FT que "quase todos que eu conheço que saíram da Rússia após fevereiro de 2022 e voltaram ou viajam para lá dizem que Moscou é a melhor cidade do mundo."

Para muitos russos, há a sensação de que suas finanças estão melhorando. Mais de 13% dos russos avaliam sua situação financeira como "boa"—o mais alto desde que os registros começaram em 1999, diz o Rosstat. Aqueles que a classificam como "ruim" ou "muito ruim" também estão em uma mínima recorde, cerca de 14% e 1%, respectivamente.

Agora a questão é por quanto tempo a festa pode durar e quais podem ser as consequências.

Os economistas apontam que o boom tem sido em grande parte alimentado pelos gastos estatais, investindo diretamente na indústria de defesa e por meio do apoio a outros setores, como agricultura, infraestrutura e mercado imobiliário.

O banco central tem lutado para contrariar tais iniciativas e a inflação central em alta de 8,7% mantendo notavelmente sua taxa de juros em 16% desde dezembro de 2023.

Alguns economistas preveem uma desaceleração já neste outono.

"Se alguém apenas olhasse para os números, as políticas macroeconômicas da Rússia estão completamente [desequilibradas]", diz Iikka Korhonen, diretor do Instituto de Economias Emergentes do Banco da Finlândia.

"Isso lhe diz sobre o impacto desse grande boom de gastos em outros setores da economia", diz ele, apontando para um aumento nos preços. "Até agora eles não foram realmente capazes de reduzir a inflação e isso tem sido uma preocupação para o governo e o banco central."

Por enquanto, a nova riqueza dos consumidores russos está remodelando a economia doméstica e a própria sociedade.

Os grupos demográficos que mais viram mudanças de renda são aqueles que trabalham para o militar e grupos de trabalhadores braçais e de colarinho cinza, diz Kurbangaleeva, a cientista política. Um mensageiro agora pode ganhar 200.000 rublos por mês —o mesmo que membros da Academia de Ciências da Rússia, composta por alguns dos principais acadêmicos do país.

"As pessoas estão recebendo esses salários mais altos", diz Alexandra Prokopenko, pesquisadora do Centro Rússia Eurásia do Carnegie. "Então o que as pessoas russas estão fazendo? Elas estão consumindo loucamente e esse consumo cria demanda doméstica."

Varejistas e empresas de consumo estão correndo para responder. A Rostic, sucessora do KFC na Rússia, planeja abrir 100 novas lojas neste ano, enquanto o consumo de café para viagem no país nunca foi tão alto. O turismo doméstico também está prosperando.

Uma pessoa de uma empresa russa de reserva de viagens observa que, devido às sanções, que haviam restringido a capacidade das companhias aéreas de expandir e atender sua frota, a demanda por voos internos está aumentando, embora as tarifas aéreas estejam subindo. "Quase pela primeira vez, tornou-se lucrativo para as companhias aéreas voar pela Rússia", diz a pessoa.

Um caixa senta ao lado de um retrato do presidente russo Vladimir Putin em uma loja de antiguidades em Moscou, Rússia, 24 de julho de 2024 - Maxim Shemetov/REUTERS

Aqueles com rendas anteriormente baixas estão aumentando sua demanda por bens duráveis, como moradias melhores ou carros, bem como por serviços, incluindo reparos domésticos, turismo e refeições, diz Olga Belenkaya, chefe do departamento de análise macroeconômica da corretora Finam, com sede em Moscou.

A distribuição de renda também está mudando, de acordo com alguns proprietários de negócios. "Nossos clientes costumavam ser da classe criativa e jovens. Muitos saíram", diz Albert Razilov, fundador da marca de calçados de edição limitada Mest, cujas vendas estão quase três vezes acima do nível pré-guerra.

"Nossos principais clientes agora são homens adultos, gerentes intermediários de grandes empresas ou proprietários de negócios frequentemente envolvidos em substituição de importações ou TI. Agora eles têm dinheiro para experimentar."

O fluxo de capital da Rússia também diminuiu. Após a invasão, o banco central citou a fuga de capitais como um risco para a estabilidade financeira, mas recentemente o removeu da lista de preocupações.

"No segmento superior, é claro: as pessoas têm muito dinheiro, não têm onde gastá-lo, então gastam em experiências", diz Anton, o restaurateur de São Petersburgo. "Se antes eles retiravam dinheiro, abriam algumas contas, compravam apartamentos em Montenegro, agora todo esse dinheiro está no país."

Os efeitos disso estão se tornando mais aparentes em uma variedade de setores.

As escolas particulares na Rússia viram um crescimento na demanda com um número recorde de pais pagando as mensalidades escolares, por exemplo. No mercado de arte russo, algumas peças estão alcançando preços recordes entre colecionadores. As casas de leilão russas já arrecadaram mais vendas na primeira metade de 2024 do que fizeram anualmente em qualquer ano antes do início da guerra, de acordo com uma análise de dados de leilão pelo projeto de internet ARTinvestment.RU.

"O mercado interno está crescendo porque ainda há pessoas que querem comprar algo", diz um negociante de arte russo que pediu anonimato para discutir livremente a dinâmica do mercado.

Outros setores, como o lazer, também estão colhendo os benefícios do boom de gastos.

Sasha Skolov, diretor criativo da Sila Vetra, uma empresa de navegação que atrai a classe média e média alta da Rússia, diz que muitos de seus clientes —seja por restrições de viagem, dificuldades para obter vistos ou preços exorbitantes de passagens aéreas— estavam buscando aventuras dentro do país, algo que nunca teria acontecido antes da invasão.

O mercado premium do país está adaptado para oferecer aos clientes de alto padrão as ofertas a que estão acostumados. "Hipsters que costumavam ir a cafeterias italianas exigindo o melhor café especial do mundo podem encontrar esse café especial nas Montanhas Altai [da Rússia]", diz ele. "Isso é um fenômeno que nunca existiu antes."

O boom de gastos do consumidor na Rússia é um resultado radicalmente diferente do que os economistas esperavam no início da guerra.

"Há dois anos, estávamos esperando um jogo completamente diferente, essencialmente um em que a Rússia teria uma recessão econômica impulsionada por um colapso das exportações e desemprego", diz Kluge, do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e de Segurança. Em vez disso, estamos em "um cenário completamente diferente".

Pouco depois da invasão, o banco central russo solidificou a chamada fortaleza financeira, elevando as taxas de juros de 9,5% para 20% da noite para o dia e introduzindo controles de capital. As exportações russas se mostraram mais resilientes do que o esperado e o país conseguiu garantir a maior parte dos bens sujeitos a sanções por meio de importações paralelas de países terceiros.

Até o outono de 2022, o governo russo havia aumentado significativamente as aquisições militares, diz Korhonen, o economista. "Isso tem impulsionado a economia desde então."

Em comparação com 2021, o último ano pré-guerra, os gastos orçamentários aumentaram 20%, enquanto a participação do estado na economia russa atingiu estimados 50%-70%. O banco central da Rússia identifica os gastos do governo como o principal motor do crescimento do PIB, de acordo com um relatório publicado em junho.

Os gastos relacionados à guerra —incluindo a produção de máquinas e roupas para a linha de frente, produção de combustível e pagamentos aos que lutam e morrem na Ucrânia— aumentaram substancialmente, de cerca de 23% antes da invasão para quase 40% agora.

Um dos maiores contribuintes para o recente boom de consumo tem sido uma série de programas de hipoteca subsidiados.

Pouco depois da invasão, o Kremlin aumentou significativamente seu programa "hipotecas para todos", que oferecia empréstimos baratos para novas construções a taxas muito mais baixas do que a taxa de juros chave. Em junho, o empréstimo estava abaixo de 8% em comparação com 16%, respectivamente.

"As autoridades tiveram que demonstrar que, apesar de todos os choques e sanções, as pessoas seriam capazes de comprar um apartamento", diz Sergei Skatov, especialista no mercado imobiliário russo, destacando que a propriedade de casa carrega "o maior valor" na sociedade pós-soviética.

A grande diferença entre a taxa oficial e a taxa de hipoteca criou "arbitragem excessiva para o mercado de novas construções" e impulsionou vendas recordes. O valor total das hipotecas detidas na Rússia cresceu 34,5% no ano passado. Embora esse programa tenha sido gradualmente encerrado em 1º de julho, após repetidos pedidos do banco central, os efeitos têm sido duradouros.

"Os departamentos financeiros dos maiores incorporadores agora podem ser comparados a bancos de investimento", diz Skatov. "Os incorporadores podem não vender nada por um ano inteiro e ainda permanecer lucrativos e solventes: eles já venderam tudo o que poderiam construir nos próximos três anos."

O aumento acentuado nos gastos públicos alarmou alguns conservadores fiscais que, juntamente com o banco central, haviam sido bem-sucedidos em conter programas subsidiados pelo Estado. Agora, tais mecanismos de financiamento se tornaram cada vez mais prevalentes.

"O mercado imobiliário em expansão é impulsionado por este programa [patrocinado pelo Estado] de hipotecas subsidiadas", diz um ex-alto funcionário do governo russo.

"Agricultura. Defesa. A indústria de petróleo e gás— eles são financiados pelos mesmos mecanismos. Antes da guerra, estávamos tentando [limitar] esse mecanismo. Costumava ser em uma base excepcional - operação por operação."

Para cobrir um déficit orçamentário crescente, a Rússia teve que recorrer aos ativos do Fundo Nacional de Riqueza. Como resultado, seus ativos líquidos caíram de Rbs8,7 trilhões em janeiro de 2022, ou 6,6% do PIB, para Rbs4,6 trilhões no final de junho.

Korhonen observa que, embora o plano orçamentário de três anos previsse uma redução nos gastos do governo em 2025 —indicando que as autoridades esperavam que a guerra terminasse até então— um recente impulso para aumentar os impostos sugere que o governo pode estar mais pessimista agora e precisará "manter os níveis de gastos bastante elevados".

A liderança do banco central tem se oposto abertamente a um aumento nos gastos do governo com pouco sucesso. Em vez disso, eles continuam a aplicar medidas tradicionais de política monetária, como aumentar as taxas, na tentativa de evitar que a economia superaqueça e a inflação aumente.

"O banco central pode dizer que não está feliz, mas é isso", diz o ex-funcionário do governo. "Quem ouviria?"

Outros economistas observam que o fato de nem mesmo a taxa de juros recorde do banco central ter sido capaz de conter o crescimento do consumo mostra o grau em que a economia agora é influenciada pelos gastos estatais.

"O banco central é muito conservador", diz Vasily Astrov, um especialista em Rússia no Instituto de Estudos Econômicos Internacionais de Viena. "Eles aplicaram receitas macroeconômicas reais de livro didático, então eles têm apertado", ele acrescenta. "O paradoxo é que... mesmo com essas medidas muito drásticas —uma política monetária muito rígida— eles não foram capazes de esfriar a economia."

O ex-funcionário sênior concorda que os mecanismos tradicionais de política monetária do banco central não estão mais funcionando como antes. "O [banco central] construiu a fortaleza financeira", diz. "A economia é muito mais resiliente [mas] não está respondendo às ferramentas do banco central."

Isso pode estar mudando. Belenkaya, da Finam, diz que sua corretora já está prevendo uma desaceleração na atividade do consumidor, devido a uma desaceleração antecipada no crescimento dos salários e ao aperto contínuo da política monetária.

"Eu não acredito que os rendimentos reais possam continuar a crescer... como estão atualmente", diz Korhonen, do Banco da Finlândia. "As taxas de crescimento da produção começarão a diminuir este ano. Simplesmente não há pessoas novas suficientes."

Anton, o restaurador de São Petersburgo, viu isso em primeira mão. "A escassez de pessoal é colossal", diz ele. "Não há cozinheiros, garçons, bartenders... A emigração me prejudicou porque muitos rapazes do setor de serviços saíram."

A escassez de mão de obra é generalizada. O setor de defesa está com falta de cerca de 160 mil especialistas, segundo o vice-primeiro-ministro Denis Manturov, apesar de meio milhão de pessoas terem migrado de empregos civis para empregos relacionados à defesa nos últimos ano e meio. O Ministério do Trabalho da Rússia prevê uma escassez de 2,4 milhões de trabalhadores até 2030.

Com o tempo, a Rússia pode se encontrar em "um cenário iraniano onde o dinheiro está preso no país, resultando em preços exorbitantes de imóveis, valores inflacionados no mercado de ações e baixa qualidade de vida", diz o oligarca russo.

O grande problema da economia russa é que a grande variável desconhecida nesta equação é a guerra, diz Prokopenko, do Centro Carnegie Rússia Eurasia. "Toda a situação econômica se torna uma função do que está acontecendo na linha de frente."

*A identidade foi alterada