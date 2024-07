Elon Musk sonha com 'robotáxi', o caminho para uma IA soberana e o que importa no mercado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta quarta-feira (31). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Elon Musk sonha com 'robotáxi'

Elon Musk não quer só vender carros elétricos. O CEO da Tesla quer convencer os investidores de que a empresa vai popularizar os carros autônomos e "robotáxis".



Entenda: esses veículos têm sistemas de inteligência artificial e dirigem sozinhos. São equipados com câmeras e sensores que reconhecem obstáculos, curvas e outros carros.



O que Musk vislumbra: que os clientes poderão comprar os carros, transformá-los em táxis autônomos e ganhar dinheiro enquanto os veículos "trabalham".



↳ Esse mercado de novos táxis elevaria o valor da Tesla dos atuais US$ 700 bilhões (R$ 3,9 bilhões) para "trilhões".



O empresário disse na última semana que está muito perto de aperfeiçoar os veículos.



Autônomo, mas nem tanto. A Tesla já oferece dois softwares de assistência. Um gratuito e um mais avançado, por assinatura. Eles podem acelerar, dirigir e frear sozinhos.



Sim, mas… Os carros ainda exigem que os motoristas estejam preparados para retomar o controle a qualquer momento.



Quem já está nas ruas. As empresas Waymo, da Alphabet, e Cruise, da General Motors, atuam com a tecnologia de táxis autônomos nas cidades de Phoenix e São Francisco, nos Estados Unidos. Mas têm limitações.



↳ A Waymo só funciona em cidades totalmente mapeadas. Ela opera em parceria com a Uber.



Obstáculos. A Tesla está tentando construir "robotáxis" que operariam em qualquer ambiente, incluindo lugares para os quais a empresa não criou mapas detalhados.



A ideia exigiria avanços tecnológicos e mudanças na forma como as pessoas veem os carros.

"Robotáxis" podem encontrar barreiras entre quem gosta de dirigir, quer ter seus próprios carros e desconfia da segurança dos equipamentos.

Investidores também têm dúvidas sobre quanto o mercado seria lucrativo.



O ceticismo em relação aos planos da empresa tem crescido. Ela teve uma queda de 45% no lucro do segundo trimestre e adiou a revelação do design de seu robotáxi.



Relembre: a Tesla tornou-se a empresa de automóveis mais valiosa do mundo porque é pioneira nos modelos elétricos, mais sustentáveis.



Investidores acreditavam que Musk poderia vender 20 milhões de carros por ano. Em 2023, as vendas foram de 1,8 milhão, apesar das promoções.



↳ A Toyota, maior montadora do mundo, vendeu mais de 11 milhões.



Riscos. Acidentes atribuídos ao uso dos sistemas de Musk geraram inúmeros processos. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que ao menos 29 colisões fatais aconteceram.



Mais sobre concorrentes. A Amazon também investe num projeto de direção autônoma batizado de Zoox. Os carros, que lembram um furgão, receberam autorização para testes nos Estados Unidos em 2023.



Na China, grande mercado da Tesla, a Apollo Go, da Baidu, tem táxis-robôs em 10 cidades. O uso é um sucesso, mas a The Economist avaliou a experiência como "andar de ônibus".



Preço do ouro espanta

As vendas de joias de ouro enfraqueceram no mundo.



↳ De abril a junho, foram vendidas 390,6 toneladas de ouro forjado em joias. O volume é 49% menor que o do mesmo período de 2023.



↳ A queda impactou as vendas totais do metal, que caíram 6%, somando 929 toneladas.



Desde a pandemia, as joalherias não viam um trimestre de desaceleração, mesmo nos fortes mercados da China, Índia e Turquia.



Entenda: o preço do ouro disparou nos últimos anos. A alta ainda não havia afastado os compradores, que contavam com mais valorização. Agora, porém, o cenário mudou.



Na China, os consumidores frearam as compras devido às incertezas com o futuro econômico.