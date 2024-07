IA do Google ganha medalha olímpica, o custo da previdência dos militares e o que importa no mercado

São Paulo

Medalha olímpica para a IA

A inteligência artificial ficou mais perto de alcançar o raciocínio humano. Uma nova tecnologia do Google "participou" da Olimpíada de Matemática deste ano, encerrada na última semana, e alcançou uma posição de medalha de prata.



↳ Os novos modelos foram batizados de AlphaProof e AlphaGeometry 2.



↳ Eles são uma combinação do Gemini, principal tecnologia de IA do Google, com o AlphaZero, já utilizado pela empresa em jogos e partidas de xadrez.



Por que importa: problemas matemáticos indicam a capacidade de determinada inteligência artificial. Isso porque exigem raciocínio abstrato.



Os resultados mostram os melhores obtidos por um sistema de IA até o momento. AlphaProof e AlphaGeometry 2 acertaram quatro das seis questões.



↳ O primeiro lugar foi de Haojia Shi, da China. O estudante obteve nota máxima, de 42 pontos. Medalha de ouro.



↳ A inteligência artificial do Google ficou com 28 pontos, apesar de receber tempo extra porque era uma espécie de competidor especial. Medalha de prata.



A competição. Cerca de 600 estudantes do mundo fizeram provas com problemas de álgebra, combinatória, geometria e teoria dos números.



O sistema do Google resolveu dois problemas de álgebra, um de geometria e um de teoria dos números. Falhou em combinatória.

A Folha publica periodicamente exercícios de matemática, para todo tipo de idade. Veja aqui. Outra dica: também fizemos uma série de reportagens que mostra como a matemática contribuiu (e contribui) para a economia.

O modelo. Por trás de cada serviço de inteligência artificial, como ChatGPT ou Gemini, estão os chamados modelos, também conhecidos como motores. O AlphaProof e AlphaGeometry 2 são os novos modelos desenvolvidos pela Google Deep Mind, divisão responsável por IA.



Eles são a tecnologia que faz todo o trabalho. Em geral, o código dos modelos é guardado a sete chaves. Uma das exceções é o Llmma 3, de Mark Zuckerberg.



Os mais comuns:

No ChatGPT estão em operação o GPT 3.5, 4.0 ou 4.o.

No Gemini, estão o Gemini Ultra, Pro ou Nano.

Na Meta AI, barrada no Brasil, está o Llamma 3.

O futuro chegou. A inteligência artificial começou a se aproximar das capacidades humanas há pouco. Foi em 2017 que a tecnologia venceu pela primeira vez um campeão de xadrez. Entenda como ela funciona.



De lá para cá, os serviços de inteligência artificial generativa ganharam popularidade no dia a dia. São usados para criação de textos, imagens, vídeos…



↳ As tecnologias foram reguladas na Europa, e o tema está sob discussão por aqui no Congresso Nacional.

Custo militar

Quase 20% dos militares inativos no Brasil já têm mais tempo fora das Forças Armadas do que tiveram em serviço.



São 29,7 mil "aposentados" da Marinha, Exército e Aeronáutica que mantêm suas remunerações há mais tempo do que o período somado de contribuição à Previdência.



Quem são. Dos quase 30 mil inativos, há principalmente servidores reformados, mas também os que foram para a reserva. Em caso de reforma, o militar não pode voltar a servir. Ela acontece, em geral, por idade, doença ou acidente.



↳A proporção é maior no Exército, onde chega a 28%. Na Marinha e Aeronáutica é menor, 9,6% e 7,6%, respectivamente.



Por que importa: levantamento da Folha publicado em janeiro mostrou que as Forças Armadas gastaram 85% de seus orçamentos com salários. Só 5% foram investimentos.



↳ Os militares ativos custam R$ 32,4 bilhões ao ano; inativos custam R$ 31,2 bilhões e pensionistas custam mais R$ 25,7 bilhões.



Na íntegra. A despesa com a reserva é alta porque os militares aposentam mais cedo e mantêm o valor integral de seu salário.



↳ Generais, por exemplo, recebem cerca de R$ 37 mil após aposentar.



Em entrevista à Folha, a especialista em área militar, Ana Penido, da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) dá o contexto para os números:

Regimes diferenciados foram criados para atrair pessoas para as Forças Armadas, carreira pouco convidativa até meados do século XX.

A idade mais baixa exigida para aposentadoria é para compensar o risco de vida em conflitos, o que hoje é questionado devido à posição pacifista do Brasil.

A estratégia de Defesa do país estaria defasada, com alto gastos com pessoal, e não com avanço tecnológico.

Muita gente? Os 85% do orçamento que vão para pessoal são uma realidade oposta do que é visto nos 29 países da organização ocidental Otan, liderada pelos Estados Unidos.



↳ Somente 9 países possuem o orçamento com pessoal superior a 50%.



↳ Só 3 países (Portugal, Canadá e Bélgica) gastam menos de 20% com investimentos.



A cúpula das Forças Armadas no Brasil reconhece que os 5% com investimentos é pouco, mas defende orçamento maior, como um piso de 2% do PIB, em vez reformas de pessoal.



Em números:



Exército: 212 mil militares na ativa



Marinha: 75,4 mil militares na ativa



Aeronáutica: 67,6 mil militares na ativa



Déficit. Para garantir os salários dos aposentados no Brasil, o Tesouro Nacional precisa financiar uma parte, já que as contribuições não dão conta sozinhas.



↳ No sistema privado, gerido pelo INSS, o aporte anual é de R$ 9,4 mil por pessoa. Já para os servidores públicos é de R$ 69 mil.



↳ No caso das Forças Armadas, o aporte chega a R$ 159 mil por militar.



Na meta. As distorções voltaram à tona com a necessidade de controle nos gastos públicos. Para cumprir a lei, o governo precisa fechar as contas deste ano e dos próximos sem déficit. Expliquei as manobras feitas pelo ministro Fernando Haddad nesta edição.



Aliados do Governo Lula defendem ajustes no sistema previdenciários dos militares, mas o tema é sensível para o presidente da República, que tem pouco apoio no segmento.



Na mira. Para fechar as contas este ano, R$ 15 bilhões foram congelados. No entanto, ainda não foi definida a contribuição de cada ministério. O ministro da Defesa encontrou o ministro Haddad na última semana para defender a manutenção do orçamento militar. Ele disse estar "otimista".

Novos tempos

Muita coisa mudou desde que as Olimpíadas foram transmitidas pela primeira vez na televisão, em 1936, em Berlim, Alemanha.



Na época, apenas 160 mil pessoas puderam sintonizar os aparelhos, e os direitos de transmissão tinham valores irrisórios, cerca de US$ 40 mil (R$ 226 mil) atualizados.



Corta para 2024. Os Jogos Olímpicos de Paris alcançam mais de 3 bilhões de pessoas, e os organizadores cobraram US$ 3,3 bilhões (R$ 18,6 bilhões) pelo direito de transmissão.



↳ Eles foram pagos não só por canais tradicionais, mas também por streamings e canais digitais, incluindo os de influenciadores. O cenário hoje é o de pulverização.



Novos tempos. Com a força da Internet, a TV a cabo perde lugar. Nos Estados Unidos, o streaming representa 40% do tempo assistido em um aparelho de TV. Pela primeira vez em décadas, a maioria dos lares não assina algum pacote.



Uma das razões pelas quais consumidores ainda permanecem com as assinaturas é o esporte. ESPN, Fox Sports, Combate e SporTV seguem como gigantes em seus mercados.



↳ Esporte e mídia dependem um do outro. Todo o setor esportivo, desde o Comitê Olímpico Internacional a e-sports, faturou US$ 159 bilhões (R$ 898 bilhões) em 2024, segundo a consultoria Two Circles. 39% vem de direitos de transmissão.



↳ 93 dos 100 programas mais assistidos nos EUA em 2023 foram partidas de futebol americano.



Sim, mas… apesar dessa força, a transmissão esportiva está se deslocando para a internet.



As movimentações nos Estados Unidos:

A ESPN lançará em 2025 um streaming com o conteúdo antes reservado para a TV;

O Amazon Prime exibe futebol americano, beisebol, hóquei no gelo. Em breve deverá exibir os jogos de basquete da NBA.

A Apple adquiriu em 2022 os direitos exclusivos da MLS (Major League Soccer), principal liga de futebol dos Estados Unidos para o streaming Apple TV+.

Até a Netflix, que resistiu durante anos a investir no esporte, exibirá um jogo de futebol americano ao vivo no próximo Natal.

E no Brasil? Por aqui, os canais do Grupo Globo, como Combate e SporTV, têm streaming integrado à plataforma digital Globoplay. O que foge do tradicional neste ano é a transmissão dos Jogos Olímpico no canal de youtube CazéTV, do influencer Cazé.



Recentemente o canal transmitiu o Campeonato Paulista. O sucesso virou dor de cabeça para gigante Globo nestas Olimpíadas.



Efeitos. Com o custo dos direitos esportivos em alta, os orçamentos para produção de conteúdo estão se deslocando.



↳ A consultoria MoffettNathanson estima que as empresas de entretenimento dedicarão 24% de seus gastos com conteúdo ao esporte neste ano nos Estados Unidos.



↳ Mais futebol pode significar menos filmes. A Netflix diz que comprar os direitos de um jogo custa tanto quanto fazer um filme de orçamento médio.



Atletas x times. Outro novo paradigma é o interesse nos indivíduos, nos atletas. A Ampere Analysis concluiu que 41% dos jovens têm mais interesse em competidores individuais do que em times.



A tendência ganhou o nome até de "fã-clubes fluidos", com jovens com pouca lealdade a times e seguindo seus ídolos aonde quer que eles forem.



↳ Isso ajuda a explicar a ida do jogador premiado Messi para um time pequeno dos Estados Unidos, por exemplo, após negociações com a Apple.



Outras tendências são as apostas esportivas, regulamentadas em 2018 nos Estados Unidos e neste ano no Brasil.

De olho na Bolsa

Hapvida, cujas ações subiram 7,46%.

A operadora de planos de saúde Hapvida está entre as favoritas de analistas para o setor de saúde na Bolsa de Valores.



Expectativas para dados financeiros positivos levaram à forte alta da ação nos últimos pregões, e o movimento segue no radar dos investidores nesta segunda (29).



↳ As ações da Hapvida tiveram a maior alta na Bolsa na última semana: 7,46%. Nos últimos 30 dias, sobem 9%.



Relatórios recentes do Bradesco BBI, XP e Santander recomendaram a compra das ações da companhia.



Por que? O ponto forte da empresa é a baixa sinistralidade (em outras palavras, despesas com a utilização dos planos de saúde), que sustenta as boas finanças.



A empresa foi colocada em xeque pelos investidores em janeiro, quando o Ministério Público iniciou uma investigação sobre suposto descumprimento de decisões judiciais.



A companhia. A Hapvida foi fundada na região Nordeste, mas hoje tem presença nacional. Em 2022, anunciou uma fusão com a NotreDame Intermédica. São 15,8 milhões de clientes, entre coberturas médicas e odontológicas.



↳ A receita no primeiro trimestre de 2024 foi de R$ 6,9 bilhões (alta anual de 3,9%).



↳ Os custos com sinistralidade caíram de 72% para 68% da receita no período.