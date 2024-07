Spotify caminha para o primeiro lucro à medida que assinantes crescem

São Paulo

A caminho do primeiro lucro

O Spotify deve fechar o ano de 2024 com seu primeiro lucro, 16 anos depois de sua fundação na Suécia.



Dados financeiros do segundo trimestre mostram que a empresa de streaming mantém forte crescimento.



↳ Foram 626 milhões de usuários no mundo no trimestre, alta de 14% em um ano. Os assinantes pagos subiram 12% e bateram 246 milhões.



↳ A receita foi de 3,8 bilhões de euros (R$ 23 bilhões), e o lucro de 274 milhões de euros (R$ 1,6 bilhões).



Por que importa: o que chamou atenção foi um indicador conhecido como fluxo de caixa livre. Ele representa o dinheiro disponível depois das despesas com operação e investimentos.



O trimestre encerrou com 490 milhões de euros (2,9 bilhões) em caixa, bastante acima dos 334 milhões de euros (R$ 2 bilhões) esperados.



↳ Em reação, a ação da empresa subiu 12% na Bolsa de Nova York.



A expectativa dos investidores é que os prejuízos recorrentes nos 16 anos comecem a ser revertidos. Apenas 2023, o rombo foi de 532 millhões de euros (R$ 3,2 bilhões).



Entenda: é normal que empresas de tecnologia demorem alguns anos para atingir o primeiro lucro. O foco, no início, é investir a receita e o dinheiro dos investidores na expansão de clientes.



Por trás do sucesso. O Spotify tem conseguido ficar mais lucrativo, com redução de custos e expansão da base de clientes. Reajustes nos valores das assinaturas em alguns mercados também ajudaram.



A empresa destacou a boa recepção de novas funções, como as playlists geradas por inteligência artificial e os eventos ao vivo "Live Listening Parties", em que artistas organizam "festas" para ouvir os álbuns com os fãs.



A Alphabet. Nos Estados Unidos, o trimestre também foi bom para a dona do Google, uma das empresas mais valiosas do mundo. Os dados foram divulgados na noite de ontem.



A publicidade digital, principal fonte da Alphabet, surpreendeu e levou a receita total a crescer 14%, para US$ 84,8 bilhões (R$ 473,8 bilhões).



E a Tesla? A montadora de Elon Musk teve crescimento de receita, mas a margem de lucro caiu no trimestre devido a cortes de preços, promoções e financiamentos mais acessíveis.



↳ Foram vendidos 443,9 mil carros. O número é menor na comparação anual, mas cresceu frente ao primeiro trimestre.

A dor de cabeça da Argentina

A inflação não é mais a principal preocupação do dia a dia dos argentinos. Agora é o desemprego que assusta, como mostra um levantamento feito em junho pela consultoria Opina Argentina.



↳ Para 37% dos argentinos, o desemprego é o principal motivo de apreensão. A inflação vem em segundo lugar, com 29%, e a corrupção depois, com 22%.



O que explica: a economia do país passa por uma recessão em meio ao programa de ajustes do presidente Javier Milei. As recessões são marcadas, em geral, por inflação mais fraca e demissões.



Milei cumpre o prometido corte de gastos, batizado de "plano motosserra". O governo parou de imprimir dinheiro, interrompeu obras, congelou salários e programas sociais para ajustar as contas.



Com isso, o consumo das famílias despencou.



↳ A inflação caiu de 26%, pico do mês em dezembro, para 4,6% em junho.



↳ Já o desemprego subiu de 5,7% para 7,7% e o PIB despencou 5,1% no primeiro trimestre.



Fim da lua de mel. Milei está enfrentando o primeiro teste de seu plano para consertar a economia. Na última semana, medidas para segurar a desvalorização do peso argentino frente ao dólar provocaram uma reação negativa do mercado.



O governo vai usar suas reservas de dólar para comprar pesos dos argentinos no mercado paralelo. O objetivo é tirar o excesso de dinheiro de circulação, uma das causas da inflação.



↳ O governo fixa a taxa de câmbio oficial em cerca de 960 pesos para cada US$ 1, mas nos mercados paralelos —tanto legais quanto ilegais— a cotação atingiu um recorde de quase 1.500 pesos neste mês.



A diferença entre as taxas é vista como um indicador-chave da confiança dos investidores no governo e pode aumentar a inflação.



O problema. Aumentar as reservas de dólar é fundamental para o país estabilizar sua economia. Com elas, poderá deixar o câmbio livre e integrar a Argentina aos mercados financeiros, diminuindo risco de calote.



Milei argumenta, porém, que é imprescindível usar as reservas para manter a inflação baixa. Investidores estão preocupados de que a preservação delas esteja em segundo plano.



↳ As medidas vistas como "heterodoxas" para apoiar o peso também vão tensionar as negociações que o presidente iniciou recentemente com o FMI (Fundo Monetário Internacional) sobre um possível novo empréstimo para a Argentina, que já deve US$ 43 bilhões.



Entenda: como o dólar é a "moeda internacional", reservas são cruciais para os países. As empresas precisam dele para importar bens, contratar serviços e profissionais e pagar dívidas. Sem a moeda, pode haver até escassez de produtos.



Os dólares também são cruciais para que multinacionais invistam no país. Afinal, elas precisarão trocar seus lucros em peso por dólar antes de mandar os rendimentos obtidos ao país sede.

Instagram com IA, mas não no Brasil

WhatsApp, Facebook e Instagram agora têm novas funções de inteligência artificial nos Estados Unidos e em outros 22 países. Brasil e União Europeia, no entanto, ficaram de fora.



↳ Isso porque o uso de postagens de usuários para "alimentar" a tecnologia tem sido criticado por autoridades europeias e brasileiras.



Quais as novidades: os aplicativos agora permitem pesquisas, criação de imagens e auxiliam na escrita. São funções tradicionais da chamada inteligência artificial generativa.



A atualização faz parte da plataforma Meta AI. Em termos simples, ela é quase como um ChatGPT da Meta, companhia dona das redes sociais.

O diferencial da plataforma é que ela é "alimentada" com informações de postagens abertas dos usuários do Instagram e Facebook. Um ponto controverso.

Mark Zuckerberg, presidente da Meta, afirma que essa varredura nas postagens das redes sociais "vai mudar tudo".



↳ Em anúncio nesta terça-feira (23), ele afirma que a Meta AI ultrapassará o desempenho do ChatGPT em poucos meses, hoje o líder do mercado.



Entre os países com a novidade estão México, Argentina e Chile.

Sim, mas… Essa tecnologia gerou investigações no Brasil e na Europa que impediram a atualização. Por aqui, a ANDP (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) determinou no começo de julho que a função não poderia ser permitida.



↳ Na Europa, a própria Meta adiou o lançamento da plataforma após órgãos exigirem mais detalhes.



A União Europeia tem uma regulação para a inteligência artificial. No Brasil, o tema está em discussão no Senado e ainda não é considerado maduro.

Episódio do podcast Café da Manhã explica como a IA usa os nossos dados, e o que está em jogo com a regulação. Ouça aqui.

Llama 3.1. Esse é o modelo de linguagem por trás da Meta AI. Também pode ser chamado de motor. Entenda o que eles são.



O Llama tem garantido elogios a Mark Zuckerberg na comunidade de tecnologia da Califórnia porque é "open source" (código aberto, em português), ou seja, qualquer um pode usar sua tecnologia para construir seus próprios programas.



↳ Embora a Meta AI não esteja disponível no Brasil, o Llama 3.1 está. O modelo pode ser baixado e executado nos computadores, fora das redes sociais.

Em números

Um gráfico semanal que explica o que acontece na economia

Newsletter - Núcleo de Imagem

Os Jogos Olímpicos de Paris terão sua cerimônia de abertura na próxima sexta-feira (26), e o interesse do brasileiro pelas competições varia muito. Classes de renda mais alta tendem a ter mais interesse, enquanto as mais baixas têm menos.



↳ Para 40% da classe A, as Olimpíadas são um evento "muito importante". Somente 16% das classes D e E avaliam o evento assim.



Quem gosta do quê. O esporte que mais chama a atenção das classes A e B é o vôlei. Já a classe C deve privilegiar o futebol, que também é a prioridade das classes D e E.



A pesquisa foi realizada com 1.067 pessoas em 380 municípios de todos os estados. A margem de erro é de 3%.



A renda mensal média da classe A no Brasil é de R$ 21,8 mil ao mês, a da B é divida em B1 (R$ 10,4 mil) e B2 (R$ 5,7 mil).



Já a média da classe C é: R$ 3,2 mil da C1 e R$ 1,9 mil da C2. Classes D e E têm renda média de R$ 900.



Em Paris. Os preços dos ingressos dos jogos e o alto custo do turismo na capital da França deram às Olímpiadas uma imagem de evento para classes altas.



↳ São mais 270 mil ingressos encalhados, e o preços altos são uma das causas.



↳ A abertura, por exemplo, custa de 900 a 2.970 euros (R$ 5,4 mil a R$ 17,1 mil).