Oscar do serviço público reconhece projetos que vão de proteção a vítimas de violência à formação de líderes

Rio de Janeiro

A sexta edição do Prêmio Espírito Público reconheceu projetos lideradas por servidores em sete áreas diferentes, de programas que formam líderes para setor público federal até iniciativas para atender vítimas de violência doméstica e sexual.

O evento contou com a presença da ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, que participou da apresentação da cerimônia.

"Sabemos que a gestão é feita inovando a forma de fazer o trabalho, e quem faz a inovação no dia a dia são os servidores", disse. "No nosso Concurso Nacional Unificado, um dos objetivos é justamente trazer o espírito público, de agir com coragem e iniciativa em uma transformação da administração pública que reflita na sociedade."

Finalistas da categoria de saúde participam do prêmio espírito público - Douglas Schineidr

A premiação é realizada pela Parceria Vamos, formada pelo Instituto República.org, Fundação Lemann e Instituto humanize. Cada projeto vencedor receberá uma quantia em dinheiro no valor bruto de R$ 10 mil. A premiação ocorreu no teatro Rival, no centro do Rio.

"Nossa expectativa é que o prêmio se torne o Oscar do serviço público. Precisamos criar uma cultura de reconhecimento em torno do setor, e a oportunidade do prêmio é essa", disse Guilherme Coelho, fundador da República.org.

A Sala Lilás de Campo Grande, de servidoras do Rio de Janeiro, ganhou na categoria Saúde. O projeto implementou uma espaço específico no Instituto Médico Legal para melhorar o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

Na mesma cidade, o Prontuário Carioca de Saúde Mental venceu na categoria de Gestão e Planejamento, para melhorar a coleta de dados e substituindo os prontuários físicos por digitais na Rede de Atenção Psicossocial.

Em gestão de pessoas, o ganhador foi o LideraGOV, projeto do Ministério da Gestão em parceria com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública). A iniciativa seleciona e forma servidores públicos do setor federal, considerando também, diversidade de raça e gênero.

O Nas Ramas da Esperança, do servidor Erbs Cintra de Souza, foi vencedor na categoria de desenvolvimento social. O projeto usa de técnicas para fortalecer alimentos e combater a fome em Pernambuco.

Outro ganhador foi o projeto Educação que Transforma, que é um conjunto de ações para combater a evasão e baixa frequência e promover o acompanhamento de alunos. O projeto de Diego Calegari, secretário de Educação de Joinville (SC), venceu na categoria de mesmo nome.

Já na categoria de promoção da saúde mental de adolescentes, o vencedor foi o RAP da Saúde, dedicado a capacitar jovens para que eles se tornem promotores de autocuidado e vida saudável. O projeto é de Marcio Alexandre Baptista, servidor da secretaria de Saúde do Rio, e já realizou 13 mil ações educativas, com 178 jovens atuando em 33 unidades de saúde.

Foram seis categorias no Prêmio Espírito Público: Desenvolvimento Social, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão e Planejamento, Meio Ambiente e Emergência Climática, Saúde e Promoção e Prevenção da Saúde Mental de Adolescentes.