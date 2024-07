Petrobras eleva produção de petróleo no Brasil em 2,6% no 2º tri com novas plataformas

Rio de Janeiro | Reuters

A produção de petróleo da Petrobras no Brasil cresceu 2,6% entre abril e junho ante igual período do ano passado, principalmente devido ao avanço operacional de plataformas que entraram em operação ao longo de 2023, informou a companhia nesta segunda-feira (29).

A Petrobras produziu média de 2,16 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no segundo trimestre, contra 2,1 milhões de bpd nos mesmos três meses de 2023, informou a empresa em seu relatório de produção e vendas.

Plataforma de extração de petróleo tipo FPSO, P-57 da Petrobras, no Espírito Santo - Bruno Santos/Folhapress

Dentre os principais fatores para essa variação, a Petrobras destacou o crescimento da produção ("ramp-up", no jargão do setor) das plataformas do tipo FPSO Almirante Barroso, Anna Nery, Anita Garibaldi e Sepetiba —que entraram em operação no ano passado—, além da P-71.

Além disso, a companhia destacou a entrada em produção de 12 novos poços de projetos complementares, sendo oito na Bacia de Campos e quatro na Bacia de Santos.

Para este ano, a companhia prevê a entrada em operação de duas plataformas, dentre elas a chamada Marechal Duque de Caxias, que chegou ao Brasil em maio e já concluiu a ancoragem no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos.

A companhia também adiantou para este ano a entrada em operação do FPSO Maria Quitéria, que saiu do estaleiro na China em maio de 2024 e irá produzir no campo de Jubarte, localizado no pré-sal da Bacia de Campos.

"A unidade (Maria Quitéria) tem início de operação previsto para o último trimestre de 2024, antecipando assim o cronograma do PE (Plano Estratégico) 2024-2028+, que era de entrada em operação em 2025", disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no relatório.

Na comparação com o primeiro trimestre, porém, houve uma queda na produção de 3,6%, devido principalmente ao maior volume de perdas por paradas para manutenções, dentro do previsto no planejamento, e ao declínio natural de campos maduros.

As exportações de petróleo somaram 651 mil bpd no segundo trimestre, alta de 58,4% ante o mesmo período do ano passado e avanço de 0,2% na comparação com o primeiro trimestre.

PRODUÇÃO E VENDAS TOTAIS

Considerando a produção total de óleo e gás no Brasil e no exterior, a Petrobras bombeou uma média diária de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente (boed) entre abril e junho, alta de 2,4% ante o mesmo período de 2023 e queda de 2,8% ante o primeiro trimestre deste ano.

No primeiro semestre, "a Petrobras entregou a produção planejada de 2.737 milhões de boed, em linha com seu PE 2024-2028+", afirmou a companhia em seu relatório de produção.

Como operadora, a companhia produziu 3,74 milhões de boed no segundo trimestre, alta de 1,2% ante igual período do ano passado e queda de 3,1% na comparação com o trimestre anterior, considerando o volume total produzido pelos campos operados pela empresa, incluindo parcelas que pertencem a eventuais parceiros nos ativos.

A Petrobras também informou que suas vendas totais de petróleo, gás e derivados cresceram 4% no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 2,94 milhões de boed, com vendas domésticas respondendo por 2,04 milhões de boed.

DERIVADOS

O fator de utilização (FUT) das unidades de refino da Petrobras atingiu 91% no segundo trimestre, ante 93% no mesmo período de 2023 e 92% no trimestre anterior, mesmo considerando as paradas programadas realizadas nas refinarias REPLAN, REDUC, RECAP, REVAP e REGAP.

A produção de derivados do petróleo da Petrobras somou média de 1,74 milhão de bpd no segundo trimestre, recuo de 3,5% ante o mesmo período de 2023 e queda de 0,5% em relação ao primeiro trimestre.

As importações de diesel no primeiro trimestre somaram 37 mil bpd, queda de 60,2% ante o mesmo período do ano passado e recuo de 57,5% na comparação com o primeiro trimestre.