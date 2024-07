Lucro líquido da Vale triplica no 2º tri para US$ 2,77 bi

Reuters

O lucro líquido da Vale mais que triplicou entre abril e junho na comparação com o mesmo período de 2023, para US$ 2,77 bilhões.

A companhia, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, registrou lucro acima da expectativa de analistas consultados pela LSEG, que esperavam lucro de 1,7 bilhão de dólares. O resultado foi também 65% maior que o registrado no primeiro trimestre, quando o lucro líquido somou 1,68 bilhão de dólares.

Logo da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais - Adriano Machado/Reuters

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado da companhia somou US$ 3,99 bilhões de abril a junho, enquanto os analistas estimavam US$ 4,06 bilhões.

A produção de minério de ferro da Vale subiu 2,4% entre abril e junho ante o mesmo período de 2023, com desempenho que reforçou a confiança da mineradora em atingir o limite superior de sua meta para 2024, de 320 milhões de toneladas, conforme informou a companhia anteriormente.

Durante os três meses, a Vale produziu de 80,598 milhões de toneladas de minério de ferro. As vendas da commodity, por sua vez, subiram 7,3%, para 79,792 milhões de toneladas.

O preço médio realizado de finos de minério de ferro no segundo trimestre foi de US$ 98,2 por tonelada, quase estável ante os US$ 98,5 no mesmo período de 2023, em grande parte afetado por menores preços da commodity e menores prêmios de qualidade.

A receita líquida de vendas no segundo trimestre somou US$ 9,9 bilhões, alta de 3% na comparação anual.

O custo caixa C1 da Vale (custo de produção da mina ao porto), excluindo compras de terceiros, atingiu US$ 24,9 por tonelada no segundo trimestre, alta de 6% ante o mesmo período de 2023.

A dívida líquida expandida somou US$ 14,7 bilhões, dentro da meta da Vale que permanece no intervalo entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões.

Raio-X

Fundação: 1942

Lucro líquido no 2º tri: US$ 2,77 bilhões

Ebitda ajustado no 2º tri: US$ 3,99 bilhões

Funcionários: 234 mil empregados (entre profissionais próprios e terceiros permanentes)