Petróleo sobe mais de 12% em um mês e tem maior valor desde maio

O preço do barril de petróleo atingiu o maior valor nos últimos dois meses e subiu mais de 12% desde junho. Nesta quarta-feira (3), o petróleo Brent, referência no mercado, chegou a ser comercializado a US$ 86,83 (R$ 488,95), com os investidores preocupados com o aumento de tensão no Oriente Médio.

Desde o início de junho, o preço do barril subiu mais de US$ 10. O petróleo West Texas Intermediate também chegou a superar a casa dos US$ 83, antes de cair.

Preço do barril de petróleo sobe mais de US$ 10 desde junho - Frederic J. Brown/AFP

Analistas da Energy Aspects dizem esperar que as refinarias retirem mais de 2 milhões de barris por dia dos estoques no terceiro trimestre para aumentar a produção. Isso reverteria totalmente a acumulação de estoques no primeiro semestre do ano. Nesta quarta-feira, a Administração de Informação de Energia dos EUA deve divulgar um novo relatório sobre os estoques.

A demanda de gasolina nos EUA deve aumentar fortemente durante o verão local (inverno no Brasil), com a Associação Automotiva dos EUA prevendo um aumento de viagens de 5,2% no período de férias na comparação com o mesmo período do ano passado, sendo que os deslocamentos de carro devem crescer 4,8%.

Além disso, os suprimentos de petróleo também se tornaram mais escassos. "Já em junho, as exportações da Opep+ estão significativamente mais baixas, lideradas pelos países do Golfo e pelo Iraque, em parte devido à queima de petróleo bruto durante a onda de calor em curso no Oriente Médio", disse a Energy Aspects, referindo-se à maior demanda por energia devido ao aumento do uso de ar condicionado.

O preço do petróleo caiu acentuadamente no início de junho depois que os membros da Opep+ disseram que tentariam gradualmente reintroduzir 2,2 milhões de barris de produção cortada de volta ao mercado, a partir de setembro.

Após vendas pesadas, o cartel do petróleo divulgou um vídeo em 5 de junho de um briefing com analistas no qual o príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro do petróleo da Arábia Saudita, deu garantias de que os membros aumentariam a produção apenas sujeito às condições do mercado.

Desde então, o preço do petróleo tem subido constantemente, com o petróleo Brent saindo do patamar de US$ 76,76 por barril em 4 de junho para os US$ 86 atuais.