'Quase' todo mercado cripto venceria em um segundo governo Trump

Os mineradores de Bitcoin e as empresas de cripto que foram impedidos de abrir capital nos Estados Unidos podem acabar sendo os maiores vencedores no mercado da tecnologia sob um segundo mandato de Donald Trump. Empresas estrangeiras em risco de perder participação de mercado podem acabar sendo as maiores perdedoras.

Candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump

Essa é a visão que está se consolidando entre os participantes do mercado e observadores à medida que o ex-presidente abraça cada vez mais as criptomoedas, enquanto as chances de sua reeleição aumentam. Uma pesquisa divulgada na quinta-feira (18) pela CBS News mostrou Trump com a maioria —52%— dos eleitores prováveis em sua provável revanche de novembro com o presidente Joe Biden.

"Quase todos nos EUA seriam vencedores se estiverem dispostos a operar de acordo com as novas regras quando implementadas", disse Christian Catalini, fundador do MIT Cryptoeconomics Lab.

MINERADORAS DE BITCOIN

Além do salto de quase 10% no preço do Bitcoin desde a fraca performance de Biden no debate em junho e da tentativa de assassinato fracassada contra o candidato republicano, a maior reação do mercado tem sido nas ações das empresas que validam transações na blockchain da criptomoeda —mais conhecidas como mineradoras.

Em junho, Trump se reuniu com mineradoras de Bitcoin e em uma postagem subsequente na rede social que fundou, a Truth Social, disse que a mineração de Bitcoin pode ser "nossa última linha de defesa contra um CBDC", referindo-se a uma moeda digital de banco central. Ele acrescentou que quer que todo o Bitcoin restante seja "feito nos EUA!"

As ações da Marathon Digital e da Riot Platforms, duas das maiores empresas de capital aberto, subiram cerca de 30% nesse período. A Cipher Mining subiu quase 50%, com a empresa explorando uma possível venda após receber interesse de aquisição, disseram pessoas familiarizadas com o assunto anteriormente.

CANDIDATOS A OFERTA PÚBLICA

Em algo que provavelmente era impensável após o colapso dos mercados de cripto em 2022, empresas do setor estão novamente fazendo planos para ofertas públicas iniciais. A Circle, emissora de cerca de US$ 33 bilhões (R$ 183 bilhoes) da stablecoin (criptomoeda com base em um ativo real) USDC (nesse caso, dólares), entrou com um pedido de IPO em janeiro após desistir de uma tentativa anterior de abrir capital há mais de um ano.

A Northern Data, que passou de mineradora de cripto para provedora de computação de inteligência artificial, está considerando uma listagem nos Estados com uma avaliação de até US$ 16 bilhões (R$ 88,6 bilhões), e a Kraken, a segunda maior exchange de cripto dos EUA, também está se preparando para um IPO.

As negociações de ativos digitais têm sido um dos principais obstáculos para que essas empresas obtenham aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A agência lista vários tokens como títulos não registrados e seu presidente, Gary Gensler, tem sido criticado por figuras proeminentes do mundo das criptomoedas, como o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, pelas repressões e processos contra empresas de cripto sob sua liderança. Trump é visto como provável a nomear um presidente da SEC mais amigável às criptomoedas.

EXCHANGES DE TROCA DE CRIPTOMOEDAS

Um segundo mandato de Trump também pode levar o sistema bancário a se tornar mais receptivo às empresas de cripto. As plataformas de negociação de ativos digitais têm visto um número cada vez menor de bancos com os quais podem contar para a conversão entre moeda fiduciária e ativos de cripto. Uma série de bancos amigáveis às criptomoedas, como Silvergate e Signature, foram à falência, limitando ainda mais o acesso das empresas de cripto aos serviços bancários.

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL

Enquanto a maioria dos participantes do setor comemoraria uma vitória de Trump, algumas empresas podem sentir alguns efeitos adversos. Empresas de cripto estrangeiras, especialmente plataformas de negociação como Binance, OKX e Deribit, têm desfrutado de uma participação de mercado crescente, à medida que regulamentações rigorosas impedem que rivais dos EUA lancem alguns dos serviços mais populares. Por exemplo, com reguladores mais amigáveis às criptomoedas e um quadro legal claro, as empresas dos EUA poderiam lançar serviços de negociação que oferecem mais alavancagem ou contratos de opções e futuros de cripto com mais datas de vencimento.

Outro perdedor poderia ser um conglomerado chinês de vários bilhões de dólares, a Bitmain. O maior fabricante de máquinas de mineração de Bitcoin dominou o mercado e a maioria dos mineradores de Bitcoin listados nos EUA estão usando seus equipamentos. Além do discurso comercial de Trump sobre a China, sua ambição de fazer com que todo o Bitcoin restante nos EUA pode representar mais desafios para a empresa. Isso é especialmente verdadeiro com concorrentes dos EUA, como Block e Auradine, vendendo grandes quantidades de novos chips ou máquinas para as empresas de mineração.

MOEDAS DIGITAIS DE BANCOS CENTRAIS

A moeda digital de banco central, ou CBDC, é um alvo fácil para Trump. Muitos participantes do mundo das criptomoedas veem um CBDC como uma forma do governo aumentar a vigilância financeira sobre seus cidadãos. Trump prometeu nunca permitir que o dólar seja digitalizado.