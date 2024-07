'Novo TikTok' faz sucesso entre investidores, dados econômicos nos EUA dão alívio e o que mais importa no mercado

São Paulo

Um novo TikTok?

A rede social chinesa Xiaohongshu conquistou grandes investidores internacionais depois de seu crescimento recente. Ela atingiu o primeiro lucro em 2023 e tem mais 300 milhões de usuários, concentrados principalmente na China.



A Xiaohongshu permite compartilhamento de fotos e vídeos. Em chinês, o nome significa "pequeno livro vermelho".



↳ O lucro de 2023 foi de US$ 500 milhões, e a receita de US$ 3,7 bilhões.



Por que importa: investidores apostam que ela é um dos poucos unicórnios (startups avaliadas acima de US$ 1 bilhão) que pode conseguir uma oferta de ações de sucesso se decidir abrir seu capital em Bolsa.



A rede social organizou uma venda de ações fechada nas últimas semanas para investidores novos e antigos. Eles estimam que o valor de mercado da empresa é de US$ 17 bilhões (R$ 91,77 bilhões).



O destaque foi a entrada da DST, uma das maiores companhias do mundo em "venture capital", com mais de US$ 50 bilhões em patrimônio sob gestão.



Por que surpreende: empresas do tipo costumam ter resistências a investimentos em companhias chinesas, com receio de interferência política nos negócios. A ByteDance, dona do TikTok, enfrenta questionamentos em suas operações nos EUA e na Europa por estar submetida a regras do governo chinês. A "nova guerra fria" entre Estados Unidos e China também pesa.



↳ Para alcançar o sucesso do aplicativo gigante de vídeos, a Byte Dance contou com o financiamento de investidores internacionais, que hoje detém 60% de seu capital.



E a Xiaohongshu? Com a atenção de investidores ocidentais, ela pode até repetir a trilha de sucesso do TikTok, ...

... mas o futuro do TikTok pode também atrapalhar a nova rede social.



↳ O governo dos EUA tenta forçar a venda do aplicativo ou da operação americana para uma empresa de fora da China. Se concretizada, prejudicaria fortemente as finanças da ByteDance e atrapalharia as perspectivas globais de negócios chineses, como a Xiaohongshu entre investidores.

Hora do mercado respirar aliviado?

Os preços nos Estados Unidos tiveram queda em junho, a primeira desde o começo da pandemia. A variação foi de −0,1% frente a maio. Em 12 meses, a inflação caiu de 3,3% para 3,0%.



Por que importa: a queda nos preços foi uma surpresa positiva e aumenta as chances de que os juros básicos no país caiam em breve, movimento fortemente esperado. Eles subiram pós-pandemia como reação à inflação.



↳ A taxa americana, definida pelo Federal Reserve, funciona como um "piso" para a de outros países. Quando ela sobe, outras economias ficam sem espaço para cortes. Se desce, as perspectivas de alívio nas finanças melhoram.



↳ No Brasil, o Banco Central interrompeu os cortes da taxa Selic iniciados em 2023. Uma das razões foi justamente os juros ainda altos nos EUA.



Efeito no dólar… A expectativa de juros mais baixos nos próximos meses fez a moeda americana cair no mundo nesta quinta (11). No Brasil, isso até aconteceu de manhã, mas ele fechou o dia em alta, a R$ 5,44.



… e na Bolsa. O cenário auxiliou o mercado de ações no Brasil a fechar pelo nono dia no positivo, com alta de 0,84% Nos EUA, as pequenas empresas subiram forte, apesar de as "big techs" terem caído.



Entenda: juros mais baixos nos EUA desvalorizam o dólar porque a demanda de investidores por títulos do governo americano cai. Afinal, ele está pagando menos. Quando o contrário aconteceu em 2023 e a taxas subiram, essa procura disparou e a moeda subiu.



↳ Para comprar esses títulos, investidores precisam antes ter dólares.



As ações. No caso da Bolsa, a perspectiva de cortes é positiva porque ela aquecerá a economia, deixará os investimentos dos títulos dos governos sem apelo e diminuirá o custo das empresas com dívidas. Assim, os negócios melhoram.



Remédio amargo. Os juros são a principal ferramenta para baixar a inflação numa economia, mas se estão muito altos atrapalham o crescimento, aumentam o desemprego e diminuem as chances de pessoas e empresas conseguirem financiamento.



Aperto demais? Em discurso no começo da semana, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que o banco central se preocupa com os efeitos de manter as taxas altas além do necessário. Isso poderia enfraquecer demais a economia.



↳ Elas estão entre 5,25% e 5,5% por lá há cerca de um ano.



↳ No Brasil seguem a 10,5%. Se descontada a inflação futura, os juros brasileiros são um dos maiores do mundo.



E aqui? Parte do mercado financeiro prevê que o nosso Banco Central fará cortes depois que o Federal Reserve começar os seus. A inflação divulgada nesta semana, mais positiva do que o esperado, contribui para a tese.



Mas… Há quem afirme que só um ajuste nas contas poderia auxiliar na volta da queda na Selic.

Energia de macaúba

O óleo da semente da macaúba, palmeira nativa do Brasil, pode ser o combustível do futuro para aviões e veículos à diesel. A empresa Acelen vai investir US$3 bilhões (R$ 16,3 bilhões) na produção a partir de 2025 na Bahia.



↳ 180 mil hectares serão plantados em áreas degradadas, e o óleo encaminhado a uma biorrefinaria a ser construída. A empresa tem 3 milhões de mudas em viveiros.



Dinheiro árabe. A Acelen é dona da Refinaria de Mataripe, próxima a Salvador. Ela pertence ao Mubadala Capital, braço do fundo soberano de Abu Dhabi, que tem outros investimentos no Brasil:

A nova Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, como destaquei na newsletter na última semana;

A operação da Zamp, que franqueia restaurantes Burger King no país;

E a Refinaria de Mataripe, vendida pela Petrobras no governo Bolsonaro por US$ 1,65 bilhão (R$ 8,97 bilhões).

A última está na mira do governo Lula, que busca retomar o controle da empresa.



Bilhões. Os investimentos totais do Mubadala em biocombustíveis por aqui somam US$ 13,5 bilhões (R$ 73, 43 bilhões), com a maioria direcionada à construção da biorrefinaria. Serão cinco unidades de refino.



↳ A primeira ficará pronta em 2026 e produzirá 20 mil barris por dia de combustível para aviação e biodiesel.



Macaúba. A planta produz oito vezes mais óleo do que a soja, resultando em 4 toneladas/hectare. É uma palmeira natural do cerrado, com até 20 de metros de altura.



Na Universidade Federal de Viçosa, pesquisadores estudam como domesticá-la. Ou seja: fazer cruzamentos e seleções de plantas com as melhores condições para a produção.



Por que importa: os biocombustíveis são uma das alternativas ao petróleo, necessários para garantir as emissões zero de carbono no futuro. São considerados também uma oportunidade para o Brasil, que já é referência em etanol.



Em 2015, no Acordo de Paris, a maioria dos países acordou em alcançar a chamada neutralidade de carbono até 2050 para conter o aquecimento global.



Outros exemplos de biocombustíveis:

Outros óleos vegetais como de mamona, palma, soja;

Etanol derivado de cana de açúcar e milho;

Biometano derivado de dejetos orgânicos em aterros, esterco e restos vegetais.

Já é realidade. A startup S.Oleum, de porte bem menor que o Mubadala, produz óleo no norte de Minas Gerais. O produto, no entanto, ainda não é destinado a virar combustíveis.



↳ A empresa tem três mil hectares plantados, mas o objetivo é captar R$ 4 bilhões no mercado para expandir a plantação para 180 mil hectares.

Para ouvir: PodTax

As regras tributárias do Brasil são um tema espinhoso, seja para empresas ou pessoas físicas. É justamente sobre isso a dica da semana: o podcast Pod Táxi, do site Jota.



Os jornalistas Bárbara Mengardo e Guilherme Magalhães explicam a reforma tributária, que avança no Congresso, o imposto de renda, a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e outros temas relacionados ao assunto.



↳ O Brasil tem um dos sistemas de impostos mais complexos, o que contribui para estar na 124ª posição no ranking de nações em que é mais fácil fazer negócios, do Banco Mundial.



↳ Empresas aqui gastam 1.501 horas ao ano para lidar com a burocracia de pagar tributos. Na América Latina, a média são 317 horas. Nos países desenvolvidos, 158.



A reforma tributária, sobre a qual falamos muito aqui na newsletter nesta semana, poderá melhorar esse cenário. A transição para o novo sistema vai durar de 2026 a 2032 (entenda os principais pontos aqui).