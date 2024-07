Trio de bilionários e afiliados aumentam fatia na Americanas para 49,2%

São Paulo | Reuters

A Americanas divulgou nesta terça-feira (2) que seus sócios de referência —trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira— e os afiliados deles passarão a deter 49,2% do capital social da companhia após um aumento de capital.

Anteriormente, a participação dos acionistas de referência somava 30,12%, segundo dados fornecidos no site da companhia referentes a fevereiro de 2023.

Sócios de referência e afiliados passam a ter uma participação maior nas ações das Americanas - Bruno Santos/Folhapress

Os acionistas da varejista que está em recuperação judicial aprovaram em assembleia geral extraordinária em maio um aumento de capital a R$ 1,30 por papel.

O valor mínimo aprovado para o aumento de capital social era de R$ 12,3 bilhões, com emissão de ao menos 9,4 bilhões de novas ações, enquanto o valor máximo soma R$ 40,7 bilhões, e emissão de até 31,3 bilhões de ações, segundo o documento.

De acordo com a tabela apresenta pela companhia em fato relevante ao mercado, consideradas apenas as subscrições de ações realizadas até o momento, a nova composição acionária mostra ainda os credores detendo 47,6% e os demais acionistas respondendo por 3,2%.

A Americanas destacou, contudo, que os percentuais não são definitivos e poderão ser alterados em razão da subscrição de sobras de novas ações na operação.

A empresa entrou em recuperação judicial no começo do ano passado, após a revelação de um rombo em janeiro de 2023 pela recém-nomeada diretoria. Na véspera do anúncio, as ações da empresa foram negociadas na casa de R$ 12. Na segunda-feira, fecharam a R$ 0,40.