Veja como se preparar na reta final para o Enem dos Concursos

São Paulo

A menos de um mês das provas do Enem dos Concursos, os candidatos entraram na corrida dos cem metros para chegar bem preparados à maior seleção pública do país.

As próximas quatro semanas serão essenciais para treinar o conteúdo estudado, com exercícios e simulados, e consolidar os principais temas que podem cair, de acordo com especialistas ouvidos pela Folha. E a recomendação vale tanto para quem aproveitou que as provas foram adiadas para o dia 18 de agosto para estudar mais quanto para os que deixaram para se preparar apenas nesta reta final.

Provas ocorrerão no próximo dia 18 de agosto em todo o país - Eduardo Anizelli/Folhapress

Segundo Wagner Damazio, diretor pedagógico do Estratégia Concursos, esse período final pode ser usado para quebrar a inércia e voltar aos estudos, que poderão ser aproveitados em bancas futuras do próprio CNU (Concurso Nacional Unificado), ou em outras seleções como as dos Correios e do BNDES.

O professor Marcos Henrique Lino da Fonseca, do Gran Cursos, recomenda que os inscritos não deixem de fazer a prova. Eles podem usar o teste "para entender o nível de cobrança, a linguagem da banca, qual é a predileção da Cesgranrio [a organizadora da seleção] para novos temas que apareceram com exclusividade no CNU, além da experiência de participar do maior concurso o país".

O exame estava previsto originalmente para o dia 5 de maio, mas foi adiado em virtude das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul dois dias antes da aplicação da prova. O processo seletivo tem mais de 2,1 milhões de inscritos e oferece 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

Como começar a estudar faltando um mês para as provas?

Quem vai entrar agora na corrida do CNU precisa se organizar. É necessário que o candidato faça um levantamento do seu tempo disponível para estudos e os principais conteúdos que ele deve priorizar.

"É importantíssimo nessa distribuição do tempo disponível privilegiar as disciplinas dos eixos temáticos com maior peso, de acordo com o cargo de preferência dele", diz Bruno Bezerra, professor do Estratégia Concursos.

O indicado é que esses candidatos criem um percurso passando pelos principais conteúdos da banca com resumos até cerca de uma semana da prova.

Como os candidatos que começaram com antecedência devem estudar neste último mês?

No caso de quem conseguiu iniciar a sua preparação com mais antecedência, esta última etapa é essencial para fortalecer a base de conhecimento dos conteúdos.

"Esses alunos já vão ter estudado boa parte dos conteúdos, então, devem priorizar revisões e questões, principalmente, além de buscar fortalecer os pontos fracos, as matérias nas quais os índices de acertos estão mais baixos", diz Bruno.

O momento pode ser usado também para aperfeiçoar os estudos para a prova discursiva, "porque é uma parte muito importante do concurso. São 20 pontos aqui em jogo e se ele for bem na objetiva, mas não fizer bem a discursiva, pode cair muito nas posições e acabar não conseguindo ficar dentro das vagas", diz.

Os candidatos podem continuar avançando sobre os conteúdos do edital até cerca de duas semanas antes da prova.

Quais são as dicas gerais para estudar nesta reta final?

Independentemente do tipo de candidato, no último mês é importante fazer bastante exercícios que podem cair na prova.

Por ser um concurso inédito, não há versões anteriores que poderiam servir como um teste, mas especialistas indicam que resolver outras provas da Cesgranrio pode ajudar a entender como os assuntos serão cobrados e o nível de exigência.

Os candidatos também precisam fazer simulados para estabelecer uma estratégia para a hora do teste.

"Muitas vezes nos concursos não dá tempo de fazer toda a prova. No final, ele tem que chutar questões porque não soube gerenciar o tempo", diz Bruno.

Quando parar de estudar?

Esse ponto divide opiniões e pode variar de acordo com a maneira como o candidato se sente.

"São diversas as formas que os candidatos lidam com esse momento de reta final. Alguns estudam até o último minuto, na porta da prova mesmo, mas tem candidato que não se sente confortável e no dia anterior prefere relaxar," diz Wagner.

"Cada candidato tem que se conhecer e respeitar os próprios limites. Se o candidato se sente cansado e com a mente sem conseguir reter conhecimento, é a hora de dar uma diminuída no ritmo", diz.

Se começou a estudar no último mês, o indicado é que na última semana seja realizada uma revisão sobre os conteúdos que foram estudados sem avançar sobre novos temas. Para quem está se preparando há mais tempo, a revisão pode começar duas semanas antes da prova, afirma Fonseca.

O que os especialistas esperam da banca?

O CNU é inédito e, mesmo com alguns palpites, não se sabe exatamente o que esperar da banca, mas especialistas fazem suas apostas.

Para Wagner, embora seja imprevisível quanto à profundidade do conteúdo, a expectativa é que seja um exame que exija bastante conhecimento dos candidatos, ainda que seja um conhecimento interdisciplinar. "O que esperamos é que não necessariamente vai ser tão aprofundado na parte técnica, mas que o candidato seja capaz de correlacionar vários temas, principalmente relativos à realidade do país."

Para Fonseca, "todo mundo está ansioso para saber o que a Cesgranrio trará como novidade. É um concurso novo e unificado, são disciplinas novas, com um viés mais social, e a banca não fazia provas há um tempo. Estamos ansiosos para ver se a Cesgranrio vai manter a tradição de cobrar todo o edital e ver se a banca vai acompanhar a evolução de outras bancas cobrando conhecimentos de doutrina e jurisprudência, e não só a letra seca da lei, por exemplo".