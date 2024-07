Concurso do TSE Unificado tem nova data para a prova; inscrições acabam nesta quinta (18)

São Paulo

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) alterou a data de realização das provas do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para 8 de dezembro de 2024, de acordo com Diário Oficial da União desta terça-feira (16).

As inscrições vão até esta quinta-feira (18) e podem ser realizadas pelo site do Cebraspe. Os valores são de R$ 130 para quem quer concorrer ao cargo de analista judiciário e de R$ 85 para o cargo de técnico judiciário. De acordo com o TSE, já foram feitas 547 mil inscrições preliminares.

Segundo o tribunal, a mudança de data "tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas, assegurando o tempo necessário para a apuração dos resultados e garantir a pronta nomeação após a conclusão do certame".

TSE vai contratar funcionários em todo o país, em concurso nacional unificado - Lalo de Almeida/Folhapress

Ao todo, há 412 vagas para cargos de analista judiciário e técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva com salários de até R$ 13.994,78. Inicialmente, havia 389 postos abertos, mas o TSE incluiu mais 23, chegando a 412.

A remuneração inicial dos analistas judiciários é de R$ 13.994,78, e a de técnicos, de R$ 8.529,65. No caso de agente da polícia judicial há também uma gratificação de R$ 1.243,91, totalizando R$ 9.773,56.

De acordo com o edital do concurso, os cargos serão distribuídos entre o TSE e 26 TREs (Tribunais Regionais Eleitorais). Apenas o TRE de Tocantins ficou de fora, porque já tem uma seleção em andamento.

Há oportunidades nas áreas administrativa, de engenharia, medicina, biblioteconomia, arquitetura, enfermagem, medicina do trabalho, odontologia, serviço social e tecnologia da informação. Para todos os cargos, é necessário ter ensino superior.

A carga horária de trabalho varia conforme o cargo e pode ser de 20, 30 ou 40 horas semanais.

Haverá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, além de prova discursiva, também eliminatória e classificatória. Há cargos que terão de fazer teste de aptidão física, como os de técnico judiciário e agente da polícia judicial.

Todas as fases do concurso, incluindo a avaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros e indígenas, serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

Aprovados serão nomeados em julho de 2025, um mês depois da divulgação do resultado final das provas, previsto para junho de 2025.