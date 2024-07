Vendas de imóveis novos no Brasil sobem 43,7% nos 12 meses até abril, diz Abrainc

São Paulo | Reuters

As vendas de novos imóveis residenciais cresceram 43,7% no acumulado de 12 meses até abril deste ano, para 179,86 mil unidades, mostrou pesquisa divulgada nesta terça-feira (16) pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) em parceria com a Fipe.

O levantamento, elaborado com dados de 20 empresas do setor, mostrou que o crescimento no volume de unidades comercializadas no segmento de médio e alto padrão foi de 13,7%, para 44,93 mil.

No caso de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida (MCMV), a quantidade de unidades vendidas subiu 56,9%, para 129,68 mil.

Imagem aérea de empreendimento da construtora MRV em Pirituba, na zona norte de São Paulo - Danilo Verpa - 24.mar.2022/Folhapress

O valor das vendas em ambos os segmentos também teve crescimento, com 28,1% de alta para médio e alto padrão (a R$ 23,7 bilhões) e 65% de avanço no MCMV (a R$ 29,3 bilhões), conforme indicador Abrainc-Fipe.

O volume de lançamentos, no entanto, recuou 7,4% no período para o segmento de médio e alto padrão, embora tenha avançado 16,3% no âmbito do programa habitacional federal, totalizando uma alta de 10,5%, a 130,90 mil unidades.

A pesquisa também mostrou que a relação dos cancelamentos de contratos de compra e venda (distrato) sobre vendas no médio e alto padrão ficou em 11,9%, patamar considerado baixo pela associação. Quando a Lei dos Distratos foi sancionada, em 2018, essa relação era de cerca de 40%.