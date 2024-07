Do lado dos Invalides, a ponte mais olímpica

Paris

De todos os lugares do mundo, a querida cantora Adele escolheu a Ponte Alexandre 3º para embalar o clipe de "Someone Like You", o hino do século da sofrência. E em preto e branco, para aumentar a tristeza.

Pois nos Jogos de 2024, a ponte não tem nada de preto e branco. A passagem ganhou arquibancada e se transformou em lugar especial para cerimônia de abertura (com os ingressos mais caros) e para as provas do triatlo e da maratona aquática, que passarão pelo Sena. Também será o ponto de chegada da disputa do contrarrelógio do ciclismo.

Assim como o Grand Palais, a emblemática ponte foi construída para a Exposição Universal de 1900 (sempre ela) e liga o grande palácio ao Hôtel des Invalides. Também é pertinho da Place de la Concorde.

Talvez a mais emblemática ponte de Paris, ela é decorada com quatro estátuas douradas em seus 107 metros de comprimento, além de dezenas de candelabros de bronze.

Seu nome é uma homenagem ao czar russo Alexandre 3º, que tinha firmado anos antes uma aliança com os franceses.

Ciclistas e motoristas passam pela ponte Alexandre 3º, em Paris - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Famosa na cultura pop, a ponte foi cenário para o encontro entre Owen Wilson e Léa Seydoux, na sequência final de "Meia-Noite em Paris", sob a chuva. Já em "Emily em Paris", uma modelo desfila nua para uma campanha de publicidade, um pouco menos romântico. Sem falar de Adele, claro, sofrendo na ponte.

Aliás, a cantora caminha durante o clipe em direção ao Hôtel des Invalides, com ar de quem adoraria receber uma flechada. E é na esplanada do histórico edifício que acontecem as provas de tiro com arco —modalidade que, pela primeira vez, pode render uma medalha olímpica ao Brasil, com o talentoso Marcus d’Almeida.

Construído durante o reinado de Luís 14, o espaço nasceu como hospital militar ou lugar de repouso para os veteranos e feridos de guerras, os "invalides". Militar mais conhecido que já pisou na França, Napoleão Bonaparte está por lá, numa cripta.

A edificação também abriga o Museu do Exército, com um interessante acervo que inclui armas e armaduras de diferentes épocas e cantos do mundo, com destaque ao período das duas guerras mundiais.

Há também exposições itinerantes, como a curiosa "Duels, L’art du Combat" (duelos, a arte do combate), contando a história do famoso combate premeditado, seja nos tempos das espadas ou das pistolas.

Os canhões na frente do Hôtel des Invalides apontam para a esplanada, onde também teremos duelos: os arqueiros são emparelhados de dois em dois, como numa eliminatória de tênis, até chegarmos ao campeão, em disputas com alto grau de concentração. Ficaria mais divertido se as flechadas fossem disparadas ao som de "Someone Like You".