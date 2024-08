Baixe todas as provas do CNU deste domingo

São Paulo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou na noite deste domingo (18) os cadernos de provas de todos os blocos do CNU (Concurso Nacional Unificado).

É possível acessar as provas neste link.

Entre 9h e 11h30, os concurseiros enfrentaram uma bateria de questões discursivas, específicas para cada um dos oito blocos, e uma prova objetiva de conhecimentos gerais, comum a todos.

Na parte da tarde, entre 14h30 e 18h, os candidatos responderam a perguntas específicas de cada bloco. Foram eles: Bloco 1 –Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Bloco 2 –Tecnologia, Dados e Informação, Bloco 3 –Ambiental, Agrário e Biológicas; Bloco 4 –Trabalho e Saúde do Servidor; Bloco 5 –Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Bloco 6 –Setores Econômicos e Regulação; Bloco 7 –Gestão Governamental e Administração Pública; Bloco 8 –Nível Intermediário.

O gabarito das provas está previsto para ser divulgado na terça-feira (20), e os cadernos de resposta serão divulgados às 20h deste domingo. A Folha tem correção ao vivo, do curso preparatório Gran Concursos.

Saída dos primeiros participantes do CNU, o Enem dos Concursos, de uma unidade da Unip na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. - Felipe Iruatã/Folhapress

Candidatos saem exaustos, mas parte deles considera provas fáceis

"Ai, tô morta", "meu cérebro fritou", "desculpa, não posso falar". Parte dos candidatos que prestam o CNU na tarde deste domingo saíram esgotados do dia de provas, que começou às 9h da manhã e foi dividido em duas etapas, manhã e tarde.

Parte deles consideraram a prova fácil e objetiva, tanto que saíram assim que foi permitido deixar a sala, a partir das 16h30. Mas outros tiveram dificuldades, reclamaram de enunciados longos e reconheceram que deveriam ter estudado um pouco mais.

Marcos Paulo, 27 anos, estudante de administração de empresas na USP foi o primeiro a sair da prova na Universidade São Judas Tadeu, na Mooca, zona leste da capital paulista. Ele conta que não teve grandes dificuldades. "Essa parte foi mais de conhecimentos gerais e administração pública, que é o que eles pedem aos candidatos", diz.

José Victor Valderedo, 33 anos, é funcionário público e contou que se preparou bastante para o CNU. "Foi uma prova bem 'Enem', não teve pegadinhas", diz ele, que o conteúdo da tarde mais tranquilo para quem estava preparado, fez a prova do Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor). "Foi bem objetiva, caíram temas como precarização do trabalho e estrutura de mercado."

Maurício Palmeira, 34 anos, pesquisador na área farmacêutica, considerou tranquilo fazer a prova da tarde. "Os textos estavam mais concisos, a organização estava muito boa, foi uma prova muito bem feita."

A nutricionista Débora Modenutte, 37, não estudou, mas ainda assim afirma não ter encontrado dificuldades. "Não estava difícil. Eu faço bastante concurso público, percebo quando uma prova quer testar conhecimentos que você vai utilizar ou simplesmente faz uma seleção imbecil [de perguntas]."

Houve quem considerasse a prova fácil mas, ainda assim, saiu achando que poderia ter estudado mais. Foi o caso da bancária Naiane Jales, 38. "Estava fácil, por ser dentro da minha área, mas eu podia ter estudado mais um pouquinho, já que o concurso foi adiado."

Amaro Lins de Menezes, 58, eletrotécnico, achou a parte da manhã mais fácil. "A da tarde tava mais complicada, caiu mais estrutura pública e meio ambiente". O adiamento do CNU o ajudou a se preparar mais. "Embora tenha sido por uma causa lamentável [as chuvas intensas na região Sul do país], foi bom para ter mais tempo. Só não estudou quem não quis, mesmo", diz ele, que assistiu vídeo-aulas no YouTube.

Na opinião de Flávio José Vivian, 58, professor, a dificuldade esteve na extensão do conteúdo. "O conteúdo estava bastante abrangente. Isso requer um domínio de muitas coisas. Para mim, essa foi a maior dificuldade."

Já a professora Jamile Almeida Santos, 42 anos, conta que achou a prova da tarde mais difícil. "Não tanto pelo conteúdo, mas porque foi mais cansativa. Os enunciados das questões eram longos", afirma Jamile, que prestou a prova do Bloco 5 (temas Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos). Ela conta não estar muito ansiosa para o resultado. "Como não me preparei tanto, estou me cobrando menos."

Também a biomédica Aline da Silva, 26, relata que a segunda parte da prova foi mais complicada. "Foi mais difícil pra mim, caiu muito conteúdo que não é da minha área. Tive que reler várias vezes", diz ela, que prestou a prova do Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública).

Recém-formada em Comunicação, Helena Figueiredo, 22, explica que as questões da área que escolheu foram mais complexas. "Eu confesso que eu não estudei tanto. Pra mim, tinham coisas muito específicas, em outras tinha como dar uma chutada. Para quem é formado em Direito ou Administração deve ter sido bom, mas para mim, que sou de Comunicação, fiquei boiando um pouco."

