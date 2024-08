Gabarito oficial do CNU será divulgado no dia 20; caderno de questões sai à noite

São Paulo

Os cadernos de provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão divulgados após as 20h deste domingo (18), informou o governo federal. Já o gabarito oficial sairá apenas no dia 20 (terça). Trata-se, no caso, do gabarito preliminar, antes da análise de possíveis recursos. Os cadernos de provas e gabaritos oficiais poderão ser consultados na página oficial do concurso.

O calendário do Enem dos Concursos teve algumas alterações recentemente devido às eleições municipais, pois havia datas que coincidiam com o cronograma da seleção. O cartão-resposta de cada candidato será disponibilizado no dia 10 de setembro.

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) ressalta que os candidatos que aguardarem até os últimos 30 minutos de prova, na parte da manhã e da tarde, receberão uma folha para anotar suas respostas, em cada turno, e poderão levá-la para casa.

Os exames serão aplicados em 228 cidades do Brasil. São 6.640 vagas em 21 órgãos públicos e há 2,1 milhões de candidatos na maior seleção do tipo no país.

Além de conferir o calendário e saber todas as datas do cronograma, a recomendação é para que os candidatos imprimam o cartão de confirmação e levem-no no dia da prova, embora a impressão não seja obrigatória. Se for impresso, não pode haver rasuras no documento.

O cartão está disponível no site da Fundação Cesgranrio desde o dia 7 de agosto. Quem vai prestar o concurso pode visualizá-lo no site da seleção, na área do candidato. É possível acessá-lo neste link, com a senha do portal Gov.br.

Caso o cartão tenha erros, é possível pedir a correção. O ministério só não permite a mudança de cidade, pois o prazo para essa solicitação já acabou. Pedidos de alterações no documento devem ser feitos por meio do telefone 0800-701 2028.

Como acessar o cartão de confirmação do CNU:

Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional Clique em "Área do Candidato" Depois, vá em "Entrar com Gov.br" Informe CPF e clique em "Continuar" Digite sua senha e vá em "Entrar" Na próxima página, clique em "Área do Candidato" O cartão estará disponível; clique sobre ele

Como serão as provas do Concurso Nacional Unificado?

As provas são divididas em dois turnos, de manhã e à tarde, e o candidato tem que usar como referência o horário de Brasília.

A parte da tarde será mais longa, porque é a parte das perguntas específicas, por bloco. "São dez perguntas por cada bloco, lembrando que o candidato tem que focar no que tem mais peso", disse a ministra Esther Dweck, que brincou que estava dando dicas de concurseiro.

É uma prova mais longa à tarde. Ela pede para que os candidatos chequem de novo o edital e se concentrem nos conteúdos nos quais precisam fazer melhor pontuação.

É preciso levar documento de identificação e caneta preta transparente. O celular terá de ser mantido desligado e guardado no envelope que será distribuído pelos fiscais. Os candidatos devem levar água em garrafa transparente e lanches em embalagens fechadas.

O inscrito vai receber dois cartões de resposta, um para cada prova. Ele não pode anotar nada no papel a não ser as respostas das questões, e só poderá levar o cartão consigo se sair na última meia hora da prova.

O gabarito será divulgado dois dias depois, em 20 de agosto, mas os cadernos de prova serão publicados no domingo, 18, a partir das 20h.

Na parte da manhã, todas as pessoas fazem uma prova discursiva, específica por bloco, e uma objetiva, que é comum a todos os blocos. No bloco 8, que é o bloco de nível médio, terá uma redação e mais perguntas objetivas, que também são gerais.

Na parte da tarde, é a hora de fazer as perguntas específicas de cada bloco. Para quem presta vaga que exige nível superior, são cinco áreas de concentração, com dez perguntas para cada área temática.

Veja os horários das provas

Da manhã:

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Fim da aplicação: 11h30

Da tarde:

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Fim da aplicação: 18h (17h30 para os candidatos do bloco 8)

Confira o calendário atualizado do CNU