CNU teve mais de 50% de abstenção, diz ministra

Brasília

A ministra Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) afirmou neste domingo (18) que houve quase 1 milhão de pessoas realizando o CNU (Concurso Nacional Unificado). Isso representa menos da metade de pessoas realizando a prova, tendo em vista que foram 2,1 milhões de inscritos.

Apesar da abstenção de 52,53%, a ministra defendeu o sucesso do CNU e disse que era esperado esse quantitativo de presenças. "Na nossa visão surpreende positivamente dado a envergadura [do concurso], a quantidade de municípios", afirmou.

A declaração foi dada em coletiva de imprensa após o encerramento do exame conhecido como Enem dos Concursos.

Atrasados não conseguem entrar para a segunda etapa do CNU (Concurso Nacional Unificado), realizado neste domingo (18) - Pedro Affonso/Folhapress

Durante a coletiva, Esther afirmou que o índice de abstenção já era previsto, considerando o histórico de concursos públicos. Ela citou como exemplo o concurso do Banco do Brasil, que registrou uma abstenção de 62%.

"O que era esperada é que seria uma abstenção em torno de 40% a 50% dado o histórico de concurso. Isso é até uma coisa curiosa, as pessoas se inscrevem, pagam a taxa de concurso e acabam não indo realizar a prova porque acham que não estão preparadas o suficiente, mudaram de perspectiva", disse.

"O que nos surpreenderia era se fosse um número muito acima de 50%, o que não é o caso. Tem uma média em torno de 44% em concursos pequenos, tinha experiência do Banco Central, de 62%, e tinham concursos grandes, em torno de 50%. É uma questão da lógica das pessoas que se inscrevem para fazer concurso público e os motivos são os mais variados possíveis.".

Ela acrescentou que a menor abstenção ocorreu no Distrito Federal e a maior no Ceará. A maioria também está entre candidatos de nível médio. No entanto, não divulgou os percentuais.

A ministra destacou que o CNU deste ano transcorreu com pouquíssimas intercorrências. Segundo ela, apenas 0,2% dos locais de prova enfrentaram algum tipo de problema, como a falta de energia no Rio de Janeiro.

Esther disse ainda que 0,05% dos candidatos foram desclassificados por violar as regras do edital, o que corresponde a cerca de 500 pessoas. Entre os motivos de desclassificação está a saída com a prova sem autorização.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos registrou ainda que alguns candidatos se recusaram a devolver o caderno de provas ao final do exame na parte da manhã. Segundo o órgão, esses candidatos serão eliminados do processo seletivo.

Durante a realização das provas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ministros de uma visita à "sala de situação" do Dataprev em Brasília, que monitora a aplicação do exame.

O presidente não respondeu perguntas dos jornalistas, mas fez uma declaração parabenizando a organização do exame. Lula ressaltou como um dos pontos positivos do CNU a possibilidade de aumentar a representatividade de outros grupos na administração pública federal.

"As inscrições foram extraordinárias, a participação foi extraordinária, a diversidade vai ser excepcional, o resultado, eu espero que seja extraordinário, que a gente tenha muita gente para mostrar a diversidade brasileira", afirmou o presidente.

O presidente também celebrou o fato de não ter havido nenhum tipo de vazamento das provas, o que ele considerou uma "demonstração extraordinária que não apenas o governo, mas a sociedade brasileira está preparada para tratar com seriedade um concurso".

Maior concurso da história do país, o CNU teve mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para as 6.640 vagas disponíveis no serviço público, em 21 órgãos ligados ao governo federal. As provas aconteceram em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

A prova aconteceu neste domingo (18) após o adiamento do exame que aconteceria em maio. A decisão foi tomada após chuvas deixarem mortos no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina.

O gabarito das provas está previsto para ser divulgado na terça-feira (20), e os cadernos de resposta serão divulgados às 20h deste domingo.