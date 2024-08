Bolsa de Tóquio abre em forte alta após queda histórica; ações asiáticas acompanham

Tóquio e Hong Kong | Financial Times

As ações japonesas dispararam no início das negociações de terça-feira (6), recuperando-se do colapso histórico de 12% da segunda (5).

Em meio a avisos de negociadores sobre extrema volatilidade nas próximas horas, o índice japonês amplo Topix subiu 8,3% na primeira meia hora de negociação, enquanto os investidores começaram a fazer compras cautelosas. No câmbio, a cotação do dólar no país se estabilizou em cerca de 145 ienes após duas semanas de alta.

Painel eletrônico mostra números da Bolsa de Tóquio, que abriu em alta na terça-feira (6) - Kazuhiro Nogi/AFP

Os mercados globais caíram nos últimos dias em meio a temores de que o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) tenha sido lento demais para responder aos sinais de enfraquecimento da economia dos Estados Unidos e possa ser forçado a correr atrás com uma série de cortes rápidos nas taxas de juros em suas próximas reuniões.

A venda global foi exacerbada pelo desmonte do chamado "carry trade" do iene, no qual os traders aproveitaram as baixas taxas de juros do Japão para tomar empréstimos em ienes e comprar ativos arriscados.

A alta do Topix nesta terça-feira, juntamente com uma recuperação de 8,2% no mais restrito e tecnológico Nikkei 225, ocorreu apesar das quedas acentuadas nos mercados dos EUA durante a noite, incluindo uma queda de 3% no S&P 500.

A recuperação ecoou em outros mercados asiáticos, com o Kospi, da Coreia do Sul, subindo 4,5% nas negociações da manhã. O índice de ações de Taiwan, que teve sua pior venda da história na segunda-feira, recuperou 4%.

Atul Goyal, analista de ações japonesas da Jefferies, disse que, embora o medo estivesse dominando os mercados, a queda em certas ações japonesas na segunda-feira foi "muito extrema".

Nesta terça, uma ampla gama de ações disparou, liderada pela fabricante de molho de soja Kikkoman, cujas ações subiram mais de 17%. A montadora Honda subiu mais de 15%, e a fabricante de equipamentos semicondutores Tokyo Electron avançou 15%.

Um aumento surpresa na taxa de juros do Banco do Japão na semana passada impulsionou o iene e desencadeou uma venda de ações de três dias, culminando na queda dramática de segunda-feira. No fechamento de segunda-feira, o Topix havia perdido todos os seus ganhos do ano após atingir um recorde histórico em 11 de julho.

Após o fechamento de segunda-feira no Japão, traders e analistas lutaram para explicar a extremidade da venda, questionando por que um debate acirrado sobre a possibilidade de uma recessão nos EUA e um retorno da taxa dólar-iene aos níveis vistos pela última vez em janeiro produziram um dos piores colapsos de mercado do país.

"Deve haver alguma venda forçada ou técnica, pois os fundamentos não mudaram em 11/12% em um fim de semana," disse Kiran Ganesh, estrategista de multiativos do UBS. Ele acrescentou que uma venda acentuada apresentou uma oportunidade de compra, mas que o mercado teria que esperar para ver onde o iene se estabiliza.

Outros, incluindo o estrategista da CLSA Japan, Nicholas Smith, apontaram para o impacto exagerado dos programas de negociação algorítmica, que podem ter respondido especificamente ao recente movimento acentuado de alta do iene.

"Parece que eles estão correlacionados com o iene," disse Smith. "Depois de toda a empolgação sobre as perspectivas da IA, agora parece que a IA pode ter nos colocado nessa confusão."