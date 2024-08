Pânico do mercado ameaça crescimento global, alertam economistas

Londres | Financial Times

Investidores estão exagerando os riscos de um colapso na economia global, mas seus medos podem se tornar uma profecia autorrealizável se os bancos centrais não conseguirem conter as consequências, alertaram economistas.

Uma venda massiva nos mercados de ações globais ganhou força nesta segunda-feira (5), enquanto os traders se preocupavam que o Fed (Federal Reserve) dos Estados Unidos estava demorando muito para cortar as taxas de juros à luz dos fracos dados de emprego da semana passada, enquanto o Banco do Japão estava traçando um curso muito ousado em direção a uma política monetária mais rígida.

Negociadores trabalhando na bolsa de Nova York antes do fechamento do mercado nesta segunda-feira (5) - Charly Triballeau/AFP

Economistas disseram que a reação extrema do mercado—com a volatilidade atingindo seu nível mais alto desde o início da pandemia de Covid-19—foi acentuada por outros fatores, incluindo preocupações com a economia da China, o desvanecimento do "comércio Trump" e a diminuição das esperanças de um crescimento impulsionado pela IA (inteligência artificial).

Muitos também disseram que era uma correção necessária em mercados que estavam muito despreocupados com a capacidade da economia dos EUA de suportar um período tão longo de política monetária rígida.

"Estávamos em uma situação estranha com um mercado que claramente começou a pensar que a economia dos EUA nunca aterrissaria, seja com um pouso forçado ou suave. Em algum momento isso sempre iria rachar", disse Gilles Moëc, economista-chefe da Axa Investment Managers.

A taxa básica de fundos federais do Fed permanece profundamente em território restritivo, em um máximo de 23 anos, entre 5,25% e 5,5%.

Até agora, a maioria acredita que um esfriamento no mercado de trabalho dos EUA, embora real, não é muito sério.

Economistas do Goldman Sachs disseram que um recente aumento no desemprego, de 3,7% no início do ano para 4,3% em julho, era "menos perigoso do que aumentos anteriores" porque se devia em grande parte a demissões temporárias e aos desafios que novos imigrantes enfrentavam na busca de emprego, com a demanda por mão de obra ainda sólida. Eles acham que os riscos de uma recessão nos EUA aumentaram, mas ainda veem isso como uma possibilidade de no máximo uma em quatro.

Ian Shepherdson, da consultoria Pantheon Macroeconomics, chamou a atenção para os dados do ISM sobre o setor de serviços dos EUA divulgados na segunda, dizendo que apontavam para resiliência na atividade empresarial e contratação e "deveriam aliviar os temores de que a economia está em queda livre".

"Um pouso suave e acidentado ainda parece mais provável do que um pouso forçado", disse Krishna Guha, vice-presidente da Evercore ISI. No entanto, ele alertou que os riscos de uma desaceleração mais acentuada no crescimento dos EUA aumentaram.

A grande preocupação agora é que, se a volatilidade nos mercados continuar, ela começará a afetar a confiança empresarial e apertar as condições de crédito—com efeitos se espalhando além dos EUA para outras economias desenvolvidas e emergentes.

Guha disse que a turbulência generalizada no mercado e o alargamento dos spreads de crédito "poderiam levar as empresas a aumentar as demissões", enquanto Simon MacAdam, da consultoria Capital Economics, disse que a turbulência no mercado "poderia ter implicações macroeconômicas, seja porque derruba grandes instituições financeiras ou porque há um aperto geral nas condições financeiras".

Kallum Pickering, economista-chefe do banco de investimentos Peel Hunt, disse que um "choque de confiança repentino e amplamente disseminado" poderia se espalhar para a economia real, acrescentando: "Essas expectativas podem se tornar autorrealizáveis."

Esses efeitos não necessariamente se limitariam aos EUA, embora as economias do outro lado do Atlântico estejam em uma posição diferente.

Pickering disse que, enquanto os investidores anteriormente eram muito otimistas sobre o crescimento dos EUA, eles ainda eram muito pessimistas sobre as perspectivas para o Reino Unido e a Zona do Euro—e não mostravam sinais de reavaliação.

No entanto, Bill Diviney, economista do ABN Amro, disse que, embora a Zona do Euro estivesse "em uma posição diferente dos EUA", isso não significava que a Europa seria imune a uma possível recessão nos EUA.

Os bancos centrais deveriam ser capazes de conter as consequências com garantias verbais por enquanto, disseram economistas—incluindo na reunião deste mês de formuladores de políticas globais em Jackson Hole.

Jason Furman, professor de Harvard e ex-conselheiro econômico da Casa Branca, disse no X que, mesmo que o Fed tenha cometido um erro ao manter sua taxa de juros de referência na semana passada, isso foi "em grande parte inconsequente", especialmente porque a mensagem dovish do banco central levou a taxas de mercado mais baixas.

À medida que os mercados se moviam para precificar cortes de taxas de 50 pontos base em setembro, os economistas minimizaram os pedidos de ação de emergência antes da próxima votação dos definidores de taxas dos EUA.

"Se o Fed fizesse um corte de emergência, isso comunicaria pânico", disse Ernie Tedeschi, professor de economia em Yale e ex-economista-chefe do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca. "O que eles precisam comunicar agora é calma."