Brasil abre 188 mil vagas formais de trabalho em julho, mostra Caged

Brasília | Reuters

O Brasil abriu 188.021 vagas formais de trabalho em julho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi fruto de 2.187.633 admissões e 1.999.612 desligamentos. Os números estão um pouco abaixo de expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 190 mil vagas.

Brasil termina julho com abertura de 188 mil vagas formais de trabalho - Zanone Fraissat/Folhapress

O saldo é menor do que o registrado em junho, quando o país teve a abertura de 201.705 vagas formais de trabalho. Porém, ele supera a marca de julho de 2023, quando foram criados 142.702 postos de trabalho, segundo dados sem os ajustes com informações prestadas pelas empresas fora do prazo.

O saldo de julho foi o maior para o mês desde 2022, que teve abertura de 218.902 vagas.

Os cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos de vagas em julho. O setor de serviços liderou a abertura de vagas, com 79.167 postos, seguido pela indústria, com 49.471. Em último lugar, depois de comércio e construção, ficou o setor de agropecuária com 6.688 vagas.

O Espírito Santo foi a única unidade da federação a registrar um saldo negativo de postos, com o fechamento de 1.029 vagas, baixa de 0,11% frente ao mês anterior. São Paulo foi o estado com o maior número de criação de vagas, com 61.847 novos postos, uma alta de 0,43% em relação ao mesmo período.

Em 2024, o país registrou abertura de 1.492.214 vagas no acumulado até julho em dados com ajuste, o maior nível desde o mesmo período em 2022, que registrou abertura de 1.613.834 vagas. O ministério prevê a criação de 2 milhões de vagas no ano fechado.