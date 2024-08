Criação de vagas com carteira assinada de janeiro a julho supera o saldo de 2023, diz Marinho

Rio de Janeiro | Reuters

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira (26) que os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) que serão divulgados esta semana sobre o desempenho do emprego formal em julho virão "fortes".

Segundo Marinho, que falou em evento sobre mercado de trabalho e relações trabalhistas no Rio de Janeiro, os empregos formais criados de janeiro a julho superaram o saldo de todo o ano passado.

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante entrevista coletiva - Antonio Cruz - 09.abr.2024/Agência Brasil

No primeiro semestre, o país criou 1,3 milhão de postos de trabalho formais, segundo o Caged, acima dos 1,03 milhão criados no mesmo período de 2023. Em todo o ano de 2023 foram criadas 1,484 milhão de vagas, segundo dado divulgado em janeiro.

Em junho, o país criou 201,7 mil vagas formais de trabalho, acima do esperado pelos economistas consultados pela Reuters. Para julho, a expectativa é de criação líquida de 190 mil vagas. O saldo de junho foi o maior para o mês desde 2022

Ainda impactado pelas enchentes, o Rio Grande do Sul foi o único estado a ter mais demissões do que contratações em junho.

Os cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos de vagas em junho. O setor de serviços liderou a abertura de vagas, com 87,7 mil postos, seguido pelo comércio, com 33,4 mil. Em último lugar, depois de indústria e agropecuária, ficou o setor de construção com 21,4 mil vagas.