Caixa divulga resultado de concurso com vagas de nível médio; veja como consultar

São Paulo

A Caixa Econômica Federal divulgou os aprovados em seu concurso público para vagas de nível médio. A instituição tem um prazo de 12 meses para convocá-los, que pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. O resultado final pode ser consultado no edital do concurso, que traz nomes dos aprovados, pontuação, classificação geral e entre candidatos negros ou entre pessoas com deficiência.

Ao todo, foram oferecidas 4.000 vagas de nível médio, entre posições e cadastro de reserva —2.000 foram destinadas para o cargo de técnico bancário novo e 2.000 para técnico bancário novo para TI (tecnologia da informação).

A remuneração inicial para os cargos é de R$ 3.762 e a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, contando com os benefícios de assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Fachada do prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília, Distrito Federal - Antonio Molina - 4.jan.2022/Folhapress



No Rio Grande do Sul, as provas ainda serão aplicadas em 29 de setembro. Os testes para o estado foram adiados devido à situação de calamidade pública.

Segundo o edital, foram identificadas 90 vagas de posições não ocupadas (considerando chances abertas e cadastro de reserva), nos polos de Manaus e Rio de Janeiro, para o cargo de técnico bancário novo em tecnologia da informação. As vagas também foram redistribuídas em Porto Alegre e região, de acordo com o total de posições.

Segundo a Caixa, quando não há uma quantidade de aprovados suficiente, pode-se realizar a distribuição de vagas.

O resultado para as vagas de nível superior será divulgado em 19 de agosto, com 50 oportunidades disponíveis para médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho, e salários iniciais de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.