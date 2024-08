O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou um total de R$ 7,7 bilhões em crédito para o Nordeste de janeiro a junho deste ano, o que representa um aumento de 196% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram aprovados R$ 2,6 bilhões.

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, na cúpula do Mercosul, no Rio de Janeiro - MAURO PIMENTEL/AFP

Nos primeiros seis meses do ano, o banco de fomento desembolsou efetivamente R$ 6,9 bilhões para estados nordestinos, o maior volume para o período desde 2019 e crescimento de 47% ante o primeiro semestre de 2023, quando o valor foi de R$ 4,7 bilhões.

Nesta terça (6), o BNDES fará em seu escritório em Recife (PE) um encontro que busca definir um calendário de fomento com rodadas de negócios que seriam realizadas em todas as capitais da região Nordeste.

Participarão representantes do Consórcio Nordeste, Sudene, secretários de estado da região Nordeste e bancos públicos como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste.

"Enquanto um ex-presidente [em referência a Jair Bolsonaro] segue agredindo o Nordeste, o presidente Lula tem a região como uma prioridade absoluta do governo e do BNDES", afirma o presidente do banco, Aloizio Mercadante.