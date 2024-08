Caixa terá uma das principais bets do Brasil, diz CEO do banco

São Paulo

A Caixa Econômica Federal vê grande potencial na regulamentação das apostas no Brasil e estima que metade da arrecadação atual do setor de loterias virá da operação de bets.

No primeiro semestre de 2024, as Loterias Caixa arrecadaram R$ 12,3 bilhões, valor 19% maior do que o

apurado no mesmo período do ano anterior.

Jovem manuseia sites de apostas em celular. A Caixa Econômica Federal pretende entrar no segmento. - Pedro Ladeira/Folhapress

"Com certeza, o banco será um dos principais players nesse segmento. A Caixa entende que as Loterias têm espaço para crescer", afirmou Carlos Vieira, presidente da estatal nesta quinta-feira (22), ao comentar o balanço da estatal do segundo trimestre deste ano.

Na última terça (20), o banco adquiriu a outorga para operar no mercado de apostas online brasileiro.

De acordo Lucíola Aor Vasconcelos, diretora-presidente da Caixa Loterias, apesar da forte presença física das lotéricas, o banco irá investir na presença digital de sua bet.

"Hoje, temos 3.300 pontos físicos, mas [a bet da Caixa] não será focada nisso. Iremos atuar como todo e qualquer mercado de bets, seremos compatíveis e concorrentes", afirmou Vasconcelos.

Segundo a executiva, a Caixa irá atuar primeiramente em apostas esportivas e pode expandir o leque de jogos ofertados, como eGames. "Tudo que é possível está sendo estudado. Não significa que a gente vá atuar. Mas a gente não fechou para nada", diz Vasconcelos.

Apesar de ser voltado ao digital, também será possível fazer as apostas esportivas presencialmente, nas lotéricas.

Ainda segundo Vasconcelos, a bet da Caixa não irá canibalizar seu setor de loterias, já que, em sua maioria, os públicos são distintos. "Hoje, o público de loterias tem mais de 45 anos e o público de bet mundial tem menos de 35 anos. Então é isso que a gente busca. Trazer um público que a gente não tem."

Para pedir outorga para atuar no mercado de bets brasileiro, a Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, elegeu cinco critérios mínimos: os sócios das empresas devem ter habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

Segundo os pedidos, o Brasil pode ter 339 bets operadas por 113 empresas. Os negócios habilitados poderão atuar com palpites esportivos, caça-níqueis online e transmissão de jogos de cassino ao vivo. Como cada outorga custa R$ 30 milhões, segundo empresas consultadas pela Folha, o Ministério da Fazenda, responsável pelo setor, pode arrecadar ao menos R$ 3,39 bilhões nesta primeira fase de licenciamento, iniciada em 22 de maio. Cada licença permite ao CNPJ cadastrados manter até três marcas.

RAIO-X DA CAIXA NO 2º TRI de 2024

Fundação: 1861

Lucro líquido no 2º trimestre de 2021: R$ 3,3 bilhões

Clientes: 151 milhões

Agências: 3.371

Funcionários: 86,7 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Nubank