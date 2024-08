Caixa vai dobrar patrocínio a atletas, diz CEO

São Paulo

A Caixa Econômica Federal irá ampliar o apoio financeiro a atletas brasileiros em 2025, segundo o presidente da instituição, Carlos Vieira.

"Esse valor, no mínimo, será duplicado no próximo ano. Nós estamos com algumas negociações importantes envolvendo a questão dos esportes olímpicos", afirmou o CEO do banco nesta quinta-feira (22), ao comentar o balanço do segundo trimestre deste ano.

De acordo com o executivo, os recursos para esporte virão não apenas das loterias, mas também do braço financeiro do banco.

A Caixa é um dos principais patrocinadores do time de ginástica brasileiro. Na foto, da esquerda para a direita: Jade Barbosa, Julia Soares, Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira posam com a medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris. - THIBAUD MORITZ/via REUTERS

"É uma forma também de gerar cidadania e de gerar uma percepção muito positiva em relação às próprias pessoas, à sociedade e à Caixa. O esporte tem importância na vida de todos nós para o bem-estar e para a saúde física e mental", disse Vieira.

"Um terço dos medalhistas das Olimpíadas eram de esportes patrocinados pela Caixa", disse Vieira. O Brasil encerrou as disputas em Paris com 20 medalhas.

No segundo trimestre, as loterias arrecadaram R$ 6 bilhões, crescimento de 16% em 12 meses.

Já a Caixa, como um todo, teve um lucro líquido recorrente de R$ 3,3 bilhões no período, alta anual de 27,3%. O resultado é fruto de uma alta nas concessões de crédito em meio à queda na inadimplência. Em junho, a carteira de crédito total da instituição estava com um saldo de R$ 1,175 trilhão, crescimento de 10,6% sobre junho de 2023.

RAIO-X DA CAIXA NO 2º TRI de 2024

Fundação: 1861

Lucro líquido no 2º trimestre de 2021: R$ 3,3 bilhões

Clientes: 151 milhões

Agências: 3.371

Funcionários: 86,7 mil

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Nubank