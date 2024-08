CNU libera cartão de confirmação com locais de prova nesta quarta (7)

São Paulo

Os candidatos a uma das 6.640 vagas em 21 órgão públicos oferecidas pelo CNU (Concurso Nacional Unificado) podem acessar o cartão de confirmação da inscrição com o locais de prova a partir desta quarta-feira (7), às 10h.

O cartão está disponível no site da Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso, ou no site do própria seleção, na área do candidato. É possível acessá-lo neste link, com a senha do Portal Gov.br.

Os exames serão realizados no próximo dia 18 de agosto, em 228 cidades, incluindo todas as capitais. Ao todo, são 2,1 milhões de inscritos.

Provas do CNU serão realizadas no dia 18 de agosto

A recomendação é para que os candidatos imprimam o cartão de confirmação e levem-no no dia da prova, embora a impressão não seja obrigatória. Se for impresso, não pode haver rasuras no documento.

Caso o cartão tenha erros, é possível pedir a correção. O ministério só não permite pedir para mudar de cidade. Esse prazo já acabou. A solicitação de alterações no documento deve ser feita por meio do telefone 0800-701 2028.

Como acessar o cartão de confirmação do CNU:

Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacionalo Clique em "Área do Candidato" Depois, vá em "Entrar com Gov.br" Informe CPF e clique em "Continuar" Digite sua senha e vá em "Entar" Na próxima página, clique em "Área do Candidato" O cartão estará disponível; clique sobre ele

O CNU foi adiado por causa das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. Agora, a seleção chega à reta final com novidades em relação à programação anterior do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Além da alteração no calendário de provas, o concurso mudou a regra de não permitir anotação de respostas pelo candidato e fornecerá, a cada um, uma folha de rascunho que poderá ser levada para casa ao final.

Uma das recomendações é visitar o local da prova antes. É importante observar com atenção, porque alguns locais mudaram, já que há escolas que, em maio podiam receber os candidatos e, agora, não podem.

Horários das provas da manhã:

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Fim da aplicação: 11h30

Horários das provas da tarde:

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Fim da aplicação: 18h

O que pode e o que não pode no dia da prova

Os candidatos farão provas de manhã e à tarde. Eles não podem estar com celular, relógio digital ou qualquer outro equipamento eletrônico no dia do exame.

Os equipamentos serão recolhidos pelos fiscais, devem ser desligados e serão colocados em um saco plástico, que ficará com o candidato durante todo o exame. Se o celular tocar, o participante é desclassificado automaticamente.

O candidato deve levar uma caneta preta transparente e um documento de identificação. Esse documento pode ser digital. Ele deve ser apresentado ao entrar na sala, mas, em seguida, o equipamento eletrônico deve ser desligado.

Também é permitido levar água em uma garrafa plástica transparente vedada e alimentos em pacotes que estejam fechados.