CNU terá folha de rascunho para anotação de resposta e novos locais de prova; veja novidades

Após ser adiado por causa das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, o CNU (Concurso Nacional Unificado) chega à reta final com novidades em relação à programação anterior do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Além da alteração no calendário, o concurso mudou a regra de não permitir anotação de respostas pelo candidato e fornecerá, a cada um, uma folha de rascunho que poderá ser levada para casa ao final.

Houve ainda mudança no local de prova em alguns municípios além de cidades do RS para garantir que a aplicação ocorra próxima ao endereço do candidato, diz Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do concurso.

O Enem dos Concursos é considerado a maior seleção do tipo no país. Ao todo, há 2,1 milhões de candidatos. Os exames serão aplicados em 18 de agosto, em 228 cidades. O CNU tem 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

Concurso Nacional Unificado é adiado para o dia 18 de agosto; segurança das provas é garantida pela Abin, polícias Federal, Rodoviária e Militar, e pela Força Nacional

Para levar a folha de rascunho para casa, o candidato deverá permanecer na sala de provas até 30 minutos antes do horário final da aplicação. Caso contrário, não poderá sair com o documento. A medida quer evitar fraudes.

"A regra é a seguinte: nós vamos distribuir de manhã e de tarde esse rascunho. Só podem sair portando esse cartão de resposta na meia hora final. O candidato vai escrever o próprio nome para ter certeza que é dele", diz em entrevista exclusiva à Folha.

Para a prova da tarde, o candidato não poderá estar com a folha que pegou pela manhã. Ele deverá guardá-la em uma mochila ou no envelope que é fornecido pelos fiscais para guardar itens eletrônicos como relógio digital e celular.

"Não pode entrar portando o cartão em mãos. Vai ter que guardar na mochila, dentro da bolsa, porque assim conseguimos garantir que o critério de segurança seja mantido. A ideia é não permitir que pessoas que saiam com o cartão utilizem qualquer artifício [de fraude]", afirma.

O que pode e o que não pode no dia da prova

Os candidatos farão provas de manhã e à tarde. Eles não podem estar com celular, relógio digital ou qualquer outro equipamento eletrônico no dia do exame.

Os equipamentos serão recolhidos pelos fiscais, devem ser desligados e serão colocados em um saco plástico, que ficará com o candidato durante todo o exame. Se o celular tocar, o participante é desclassificado automaticamente.

Além disso, é necessário imprimir o cartão de confirmação com antecedência e levá-lo impresso no dia da prova. Nele, não pode haver nenhuma anotação ou rasura, sob pena de desclassificação.

O candidato deve levar uma caneta preta transparente e um documento de identificação. Esse documento pode ser digital. Ele deve ser apresentado ao entrar na sala, mas, em seguida, o equipamento eletrônico deve ser desligado.

Também é permitido levar água em uma garrafa plástica transparente vedada e alimentos em pacotes que estejam fechados. Retamal recomenda não esquecer a água, porque a prova é extensa e indica aos candidatos que cheguem com antecedência.

Além disso, outra recomendação é visitar o local da prova antes. Os cartões de confirmação serão liberados no site do concurso em 7 de agosto. Nele, estará o local da prova. É importante observar com atenção, porque alguns locais mudaram, já que há escolas que, em maio poderiam receber os candidatos e, agora, não podem.

Horários das provas da manhã:

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Fim da aplicação: 11h30

Horários das provas da tarde:

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Fim da aplicação: 18h

Coleta de biometria e exame grafológico

A organização do CNU vai seguir uma recomendação importante da Polícia Federal para garantir a segurança do concurso público, que é a coleta da digital dos participantes antes da prova.

No dia do exame, cada candidato terá de coletar dados para biometria. Além disso, será necessário escrever uma frase para exame de grafologia.

Os dados biométricos serão usados para identificar os candidatos, em etapas futuras do concurso e na banca de heteroidentificação na qual há a análise dos que concorrem por cotas.

Segurança das provas

As provas foram mantidas em segurança e sob vigilância desde antes do adiamento do concurso. Os exames já haviam sido distribuídos aos estados, mas tiveram de ser devolvidos ao Rio de Janeiro, onde foram confeccionadas.

Para a vigilância da prova, houve esforço conjunto entre PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Federal, polícias militar e civil e Abin (Agência Brasileira de Inteligência). "Nós mantivemos todo o planejamento de segurança da mesma forma que estava acontecendo em maio."

As demais datas de divulgação foram mantidas com o mesmo intervalo previsto anteriormente. "No dia do exame, às 20h, vai sair o PDF da matriz do caderno de provas. Em 10 de setembro, terá a divulgação do espelho do cartão de cada candidato. Em 20 de agosto, será divulgado o gabarito. No início de outubro a gente divulga o resultado das provas", diz Retamal.

Segundo ele, no dia do exame é importante manter a calma. Sobre a troca de locais de prova, Retamal explica que houve cinco alterações no RS, duas em Santa Maria e três em Porto Alegre, e em outros estados onde as escolas não tinham mais como receber os candidatos por ter algum evento marcado.

Distribuição das provas começa no próximo final de semana

Segundo Retamal, as provas começam a ser distribuídas no próximo final de semana, com 15 dias de antecedência, para garantir que cheguem a todos os locais e não haja atraso na aplicação. Ele diz que esse prazo é necessário e que haverá vigilância constante para os exames não vazarem.

"Primeiro, saem do local seguro onde estão, vão para todos os estados, ficam armazenados nos Correios, cujos locais já tiveram o nível de segurança verificado pela Abin. Vão para os armazéns em 228 cidades, estão sob vigilância da PRF, PF e polícias locais, que fazem um revezamento. Aí, no último dia, com 48 horas de antecedência, elas vão para o local de aplicação, na distribuição final."

Exame não será adiado novamente

O coordenador de logística garante que não haverá mais adiamento do Enem dos Concursos. Isso porque, no novo edital, foi publicada regra que garante a aplicação de provas para um grupo específico caso haja alterações que afetem ao menos 0,5% dos inscritos.

"Nós não vamos mais adiar. A gente criou esse modelo de aplicação extraordinária para ter certeza e segurança. Caso aconteça algo que impacte 0,5%, vamos fazer aplicação extraordinária em outro momento", diz.

"Os candidatos continuem estudando se dedicando e levem, principalmente no dia da prova, principalmente calma", afirma.