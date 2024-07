BNDES já recebeu 27 mil pedidos de inscrição para concurso com salário de R$ 20,9 mil

São Paulo

Em seus cinco primeiros dias de inscrições, o concurso público do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) recebeu mais de 27 mil candidaturas no site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora, informou o banco nesta terça-feira (30).

Desse total, cerca de 10 mil inscrições já estão com o pagamento concluído e, portanto, foram confirmadas. A taxa cobrada é de R$ 110, com isenção para candidatos cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único dos Programas Sociais do governo federal) e doadores de medula óssea.

Prédio do BNDES em Brasília

Das inscrições confirmadas, quase 25% foram feitas por candidatos negros ou pessoas com deficiência, que irão concorrer pelas vagas reservadas para ações afirmativas. Para o concurso, o banco irá destinar 30% das vagas para pessoas negras e de 15% para pessoas com deficiência.

O salário inicial é de R$ 20,9 mil para o cargo de analista, incluindo os benefícios como assistência à saúde, auxílio educacional para filhos e plano de previdência complementar. A jornada de trabalho será de 35 horas semanais.

No geral, serão oferecidas 150 vagas imediata e outras 750 para cadastro de reserva. As inscrições são feitas pelo site da Cesgranrio.

As 150 vagas de analista estão distribuídas em 13 áreas de atuação: Administração, Análise de Sistemas (Desenvolvimento, Suporte e Cibersegurança), Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional. O candidato precisa ter formação para participar do processo.

As inscrições se encerram em 19 de agosto, e as provas serão aplicadas em todas as capitais no dia 13 de outubro.

Os aprovados deverão trabalhar no escritório do BNDES, localizado no Rio de Janeiro, mas poderão ser encaminhados para Brasília, São Paulo ou Recife. Segundo o edital, também precisarão ter disponibilidade para viajar a serviço pelo Brasil ou exterior.