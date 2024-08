Corpo de Mike Lynch é retirado dos destroços do superiate de luxo Bayesian

São Paulo

O corpo do empresário de tecnologia Mike Lynch, 59, foi retirado dos destroços do iate de luxo Bayesian, três dias após ele afundar na costa da Sicília, na Itália, de acordo com autoridades locais.

Oficialmente, as autoridades não confirmam as identidades das cinco pessoas retiradas dos destroços da embarcação. Porém a Guarda Costeira italiana divulgou que todos os homens que estavam desaparecidos foram encontrados.

O corpo do empresário Mike Lynch foi resgatado por equipes de resgate na costa da Sicília, na Itália - Louiza Vradi/Reuters

Além de Lynch, os outros homens que estavam desaparecidos eram Christopher Morvillo, advogado do Clifford Chance, que defendeu Lynch em um julgamento nos EUA, e Jonathan Bloomer, presidente do conselho de administração do banco Morgan Stanley International e da seguradora Hiscox, que testemunhou em defesa do empresário no tribunal.

Lynch foi absolvido por um tribunal de San Francisco (EUA), em junho deste ano, após ser acusado de inflar as receitas do grupo de software Autonomy, do qual ele era CEO, na venda da companhia para a HP por US$ 11 bilhões em 2011.

A viagem no Bayesian havia sido planejada como uma celebração da decisão do processo que demorou 12 anos.

Nesta quinta-feira (22), as buscas foram retomadas para encontrar uma pessoa que continua desaparecida, que pode ser Hannah Murphy (filha do empresário britânico), Neda Morvillo (mulher de Christopher) ou Judy Bloomer (mulher de Jonathan). Os corpos de duas delas já foram retirados, mas não houve confirmação das identidades. Um porta-voz da família Lynch se recusou a comentar.

Além das cinco vítimas que tiveram os corpos resgatados, o naufrágio matou o chef de cozinha Recaldo Thomas, que trabalhava na embarcação e foi localizado na segunda-feira (19), dia do acidente.

A mulher de Lynch, Angela Bacares, foi uma das 15 pessoas resgatadas nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Bacares é a dona do Bayesian, de acordo com registros do banco de dados de navegação Equasis. A embarcação está no nome da empresa Revtom Limited, cuja a única acionista é Angela Bacares.

Aos 59 anos, Lynch era um dos empresários mais conhecidos do ramo de tecnologia do Reino Unido e acumulava uma fortuna avaliada em 500 milhões de libras (cerca de R$ 3,5 bilhões), de acordo com a última lista de milionários do jornal Sunday Times.

Apelidado de "Bill Gates do Reino Unido", Lynch tinha formação em Cambridge, foi condecorado com a Ordem do Império Britânico —honraria para pessoas que contribuíram de alguma forma para a sociedade— pelo trabalho dedicado ao empreendedorismo do país em 2006. Em 2012, fundou o grupo de capital de risco Invoke Capital.

INVESTIGAÇÃO DO NAUFRÁGIO

Os promotores italianos estão investigando as circunstâncias exatas do naufrágio após algumas testemunhas afirmarem que o iate afundou em questão de minutos.

Os primeiros relatos de testemunhas apontam que o mastro de 75 metros do iate quebrou, mas novas informações reveladas na quarta-feira indicam que o cenário pode ter sido diferente.

A velocidade do naufrágio do iate, que estava ancorado no momento do acidente, e o fato de que as embarcações ao seu redor não foram afetadas provocam questionamentos, em particular sobre se a quilha lastrada, que funciona como contrapeso do imponente mastro, estava abaixada ou levantada no momento da tempestade.

O diretor do The Italian Sea Group, proprietário do estaleiro Perini Navi, que construiu o Bayesian, afirmou que houve uma falha humana.

"Tudo que aconteceu aponta para uma longa série de erros. Os passageiros não deveriam estar nas cabines, a embarcação não deveria estar ancorada", declarou Giovanni Costantino em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera.

Mike Lynch morreu em naufrágio do iate de luxo Bayesian, na costa da Sicília, na Itália - Henry Nicholls/Reuters

"Um barco do Perini resistiu ao furacão Katrina, um furacão de categoria 5 que devastou os Estados Unidos em 2005", afirmou. "Você acha que não poderia resistir a um tornado aqui?".

Costantino disse que é "uma boa prática quando o navio está ancorado ter um guarda no convés e, se estivesse lá, ele não poderia ter deixado de ver a tempestade chegando".

"Porém, a água entrou com os convidados ainda em suas cabines. Um ângulo de 40º é suficiente para que as pessoas que estão em uma cabine fiquem com a porta acima delas: você imagina um homem de 60 ou 70 anos escalado para sair?", questionou.

"Acabaram em uma armadilha, estas pobres pessoas acabaram como ratos em uma armadilha", disse Costantino.