Rejeição firme é melhor do que 'não suave' no trabalho, dizem cientistas

Financial Times

Certa vez, quatro cientistas decidiram adotar uma abordagem sistemática para aperfeiçoar uma das grandes habilidades da vida profissional: a arte de dizer não.

Com cargas de trabalho atingindo níveis de esgotamento, elas concordaram que, no espaço de um ano, recusariam coletivamente 100 solicitações relacionadas ao trabalho e acompanhariam o que aconteceria como resultado.

Após elaborar uma planilha para registrar o que cada uma recusou e por quê, e como se sentiram a respeito, elas começaram a declinar uma série de pedidos para revisar artigos de periódicos, escrever propostas de subsídios ou gerenciar mais coisas no trabalho. Juntas, também recusaram 31 convites para palestras —menos do que as 43 palestras e aulas como convidadas que ainda deram.

Pessoas se locomovem na área de embarque no aeroporto de Congonhas - Keiny Andrade/Folhapress

Levou 10 meses para acumular o 100º "não", cerca de 25 rejeições cada, momento em que haviam aprendido várias coisas. Primeiro, o ato de acompanhar o próprio trabalho torna mais fácil dizer não, em parte porque você tem uma melhor ideia de tudo o que está fazendo.

Além disso, uma rejeição firme é melhor do que um "não suave" porque concordar em, por exemplo, dar uma palestra em alguns meses, ou revisar um artigo em vez de escrevê-lo em conjunto, invariavelmente leva a pedidos maiores mais tarde. Há regras úteis, como "isso se encaixa no meu trabalho?", "isso desperta alegria?" e "posso fazer isso sem atrapalhar compromissos existentes?".

As quatro acadêmicas —todas cientistas sociais ambientais e todas mulheres— escreveram sobre o ano em um artigo da revista científica Nature em 2022, que eu recomendo. Mas uma de suas descobertas ficou comigo desde então: elas não tiveram arrependimentos por dizer não.

Elas rotineiramente se sentiam culpadas e se preocupavam em decepcionar os outros —apesar de evidências visíveis dos compromissos substanciais que cada uma havia assumido. No entanto, elas também sentiram que seus medos de perder oportunidades ou sofrer represálias por dizer não eram infundados.

Folha Carreiras Receba no seu email conteúdo para profissionais em início de carreira, dicas e indicações de estágio e trainee Carregando...

Fiquei curiosa para saber se esse ainda era o caso dois anos depois. Quando contatei uma das quatro na semana passada para perguntar, descobri que não só elas ainda não tinham arrependimentos, como estavam redobrando o esforço de dizer não. Ou melhor, quadruplicando.

"Uma de nossas grandes conclusões foi que 100 recusas coletivamente é ótimo, mas não é suficiente", disse A.R. Siders, professora associada do centro de pesquisa de desastres da Universidade de Delaware, que pesquisa adaptação climática. "Então agora estamos tentando 100 cada uma no ano que termina em dezembro de 2024, então juntas devemos dizer não a 400 coisas."

Siders havia conseguido 34 recusas até agora, ficando atrás das outras três que haviam registrado 37, 51 e 54.

Mas ela ficou satisfeita por ter superado os cerca de 25 "nãos" que conseguiu da última vez. Ela atribuiu isso a estratégias que adotou para facilitar as rejeições, como limitar o número de revisões por pares que escreve a dois para cada artigo de periódico que participa da submissão.

Ela também está tentando limitar o número de convites para palestras que aceita. E, crucialmente, está tentando reduzir grandes compromissos que afetam o quão bem ela pode trabalhar, como projetos de pesquisa, não apenas coisas menores como palestras.

"Então, mesmo que eu possa dizer não com menos frequência, estou dizendo não a coisas maiores e isso está fazendo diferença", diz ela. Quando ela adoeceu recentemente, havia folga suficiente em sua agenda para que ficar doente não jogasse tudo em desordem.

Acho tudo isso instrutivo, especialmente para mulheres, que frequentemente acham difícil dizer não a pedidos muito mais ingratos do que dar uma palestra. Funcionárias são estatisticamente mais propensas do que homens a serem solicitadas a assumir mentoria, treinamento e outras "tarefas não promovíveis" que consomem tempo. Elas também são mais propensas a fazê-las, de acordo com quatro acadêmicas diferentes que escreveram um livro em 2022 sobre o problema, "The No Club".

A professora Siders não tinha ouvido falar do livro até depois que ela e suas colegas publicaram seu artigo na Nature. Mas a coincidência não me parece tão estranha, considerando a expectativa sobre tantas mulheres de dizer sim a trabalho extra.

De qualquer forma, como uma pessoa em recuperação do "sim", pretendo manter em mente uma ideia de um membro do grupo de Siders.

Oportunidades de trabalho sempre parecem adoráveis no início. Mas assim como bebês fofos crescem e se tornam adolescentes, e filhotes se tornam cães grandes, você tem que lembrar que eles acabarão precisando de muito trabalho duro.