Fabricante indiana de motocicletas Hero anuncia início de operações no Brasil em 2025

A montadora indiana de motocicletas Hero MotoCorp anunciou nesta segunda-feira (19) que vai começar a operar uma fábrica no Brasil no quarto trimestre do próximo ano.

A empresa afirma ser a maior fabricante de motocicletas e scooters do mundo, tendo vendido 1,53 milhão de motos no segundo trimestre deste ano, de acordo com balanço publicado na semana passada, em que a montadora comenta o anúncio de uma fábrica no Brasil, sem dar detalhes.

Como comparação, a maior fabricante de motocicletas do Brasil, Honda, vendeu de janeiro ao final de julho 760,4 mil motocicletas no país, correspondendo a uma participação de mercado de cerca de 70%. A segunda maior fabricante do país, Yamaha, acumulou 193,5 mil emplacamentos, uma fatia de 17,8%.

Em junho de 2022, a Superintendência da Zona Franca de Manaus afirmou que a Hero MotoCorp tinha interesse em produzir motocicletas elétricas na região.

Procurada, a Hero não pode comentar o assunto de imediato. A montadora afirma ter presença em 47 países. Na América Latina, onde a Hero tem uma fábrica na Colômbia, a companhia está presente em seis países, incluindo Argentina e México.