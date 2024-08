Toyota aposta em modelos híbridos à medida que demanda por veículos elétricos diminui

Austin (EUA) | Reuters

A Toyota, uma das montadoras tradicionais mais lentas a desenvolver veículos elétricos, pode se tornar a primeira a abandonar carros movidos apenas a gasolina.

Quase três décadas após o lançamento do Prius, seu pioneiro híbrido elétrico e a gasolina, a empresa está se preparando para converter a maior parte —ou talvez toda— a linha Toyota e Lexus para modelos exclusivamente híbridos, disseram dois executivos da companhia à Reuters.

Modelo elétrico do Toyota Camry exposto em evento do setor em Los Angeles - David Swanson - 16.nov.2023/Reuters

O foco persistente da Toyota em híbridos, em vez de veículos elétricos, é parte de um desafio mais amplo da maior montadora do mundo à ortodoxia regulatória e à ideia de que todos os carros serão elétricos em um futuro próximo.

O presidente da Toyota, Akio Toyoda, disse em janeiro que acreditava que a participação global de veículos elétricos chegaria a apenas 30%.

A montadora japonesa, em vez disso, anuncia uma estratégia de "vários caminhos" que inclui veículos elétricos juntamente com híbridos, veículos de célula de combustível de hidrogênio, de combustíveis verdes e, potencialmente, alimentados por outras tecnologias ainda a surgir.

"No futuro, planejamos avaliar, linha por linha, se faz sentido adotar um modelo totalmente híbrido", disse David Christ, chefe de vendas e marketing da Toyota na América do Norte, à Reuters.

Essas avaliações virão com cada reformulação do modelo, se não antes.

Isso inclui a revisão pendente do RAV4 para o ano modelo 2026. O SUV mais vendido dos Estados Unidos já tem variantes híbridas que respondem por cerca de metade das vendas.

Duas pessoas familiarizadas com as discussões de planejamento de produtos da Toyota disseram que é muito provável que a montadora abandone a versão somente a gasolina no mercado norte-americano, mas a decisão final ainda não foi tomada.

A montadora já parou de oferecer uma versão somente a gasolina do Camry, sedã mais vendido nos EUA, para o ano modelo 2025, enquanto seu robusto Land Cruiser e a minivan Sienna, por exemplo, agora também vêm apenas como híbridos.

Muitos dos modelos exclusivamente híbridos provavelmente virão como híbridos plug-in com uma bateria maior, de acordo com as duas fontes, que não quiseram ser identificadas.

O esforço da Toyota para converter toda ou quase toda a linha norte-americana para veículos exclusivamente híbridos não foi relatado anteriormente.

Novas regras de emissões

A estratégia híbrida da montadora visa solidificar sua posição já dominante em um segmento do mercado que ganhou nova vida à medida que a demanda por veículos elétricos diminui, em parte devido aos altos preços e às dificuldades de carregamento.

Os híbridos da Toyota não precisam ser carregados e alternam perfeitamente entre gasolina e energia elétrica, ou usam ambos ao mesmo tempo, dependendo das condições de direção. Seus híbridos plug-in podem ser carregados e normalmente viajam cerca de 64 km com energia de bateria, como um veículo elétrico, antes que seus motores a gasolina sejam necessários.

Tirando dois veículos elétricos e um carro de célula de combustível à venda na América do Norte, há atualmente 31 outros modelos Toyota e Lexus. Oito já são híbridos e oito estão disponíveis apenas em versões a gasolina.

A estratégia híbrida também dará à Toyota vantagens únicas no cumprimento das restrições cada vez mais rigorosas de emissões de carbono dos EUA, disseram executivos da companhia e especialistas do setor.

À medida que o país reduz os limites de poluição conforme regulamentações anunciadas em março, as vendas crescentes de híbridos da Toyota podem ajudar a montadora a economizar bilhões de dólares em multas e custos regulatórios e dão mais tempo à empresa para desenvolver veículos elétricos e outros de emissão zero.

Os novos padrões de emissões entram em vigor a partir do modelo ano 2027 e vão até 2032.

Christ disse que a Toyota não definiu prazo para produzir uma linha totalmente híbrida e que certos modelos, como picapes e carros econômicos, podem levar mais tempo devido à sensibilidade do consumidor ao preço das versões básicas.

Além dos híbridos, a Toyota pretende converter cerca de 30% de sua frota global para veículos elétricos até 2030, concentrando-se em um pequeno número de versões totalmente elétricas dos modelos mais vendidos, de acordo com duas fontes familiarizadas com o planejamento de produtos da companhia.

A Toyota já havia anunciado planos de investir US$ 35 bilhões em novas baterias e plataformas de veículos elétricos até lá.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Em maio, a montadora apresentou um pequeno protótipo de motor de combustão que, segundo ela, poderia um dia funcionar com biocombustíveis ou gasolina sintética de baixo carbono, além de ser combinado com sistemas de transmissão híbridos.

Mas o ponto principal de reduzir o tamanho do motor, de acordo com uma das fontes, era permitir que a companhia desenvolvesse híbridos de uma maneira diferente. Em vez de começar com um carro a gasolina e adicionar uma bateria, ela planeja iniciar com sua nova plataforma de veículos elétricos e adicionar os pequenos motores para criar uma opção híbrida mais eficiente.

De acordo com uma das duas fontes, o primeiro híbrido baseado na nova plataforma e motor provavelmente será um Corolla híbrido plug-in, que deve chegar ao mercado da China em 2026 e dos EUA em 2027.