Intel anuncia corte de 15% da força de trabalho e suspende dividendos em esforço para reestruturação

Bengaluru | Reuters

A Intel informou nesta quinta-feira (1º) que cortará mais de 15% de sua força de trabalho e suspenderá seus dividendos a partir do quarto trimestre, conforme busca uma reestruturação centrada em seu negócio de fabricação, que tem dado prejuízo.

As ações da empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia, caíam 20% nas negociações estendidas, levando a Intel a perder mais de US$ 24 bilhões em valor de mercado.

Símbolo da Intel em um escritório temporário do Fórum Econômico Mundial, em Davos - Arnd Wiegmann - 25.mai.2022/Reuters

Os papéis fecharam as negociações regulares em queda de 7% nesta quinta, seguindo o declínio das ações de empresas norte-americanas ligadas a chips, após uma previsão conservadora da Arm Holdings na quarta-feira.

A maior parte dos cortes de pessoal será concluída até o final de 2024, segundo a Intel. O número de funcionários da empresa era de 124,8 mil no final de 2023.

"Preciso de menos pessoas na sede, mais pessoas no campo, dando suporte aos clientes", disse o presidente-executivo da companhia, Pat Gelsinger, em uma entrevista.

A empresa também definiu planos para cortar despesas operacionais e reduzir despesas de capital de mais de US$ 10 bilhões em 2025.

Grande parte do foco de Wall Street tem girado em torno dos pesados investimentos e enormes custos incorridos pela Intel enquanto ela expande sua capacidade de fabricação na tentativa de competir com a taiwanesa TSMC.

A posição defasada da Intel no mercado de chips de IA (inteligência artificial) também tem levado suas ações a caírem mais de 40% até agora neste ano, com investidores reduzindo suas expectativas para o crescimento da companhia nessa área.

"Um plano de redução de custos de US$ 10 bilhões mostra que a administração está disposta a tomar medidas fortes e drásticas para endireitar o navio e corrigir os problemas. Mas todos nós estamos nos perguntando: 'será que isso é suficiente' e será que é uma reação um pouco tardia, considerando que o CEO Gelsinger está no comando há mais de três anos?", disse Michael Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital.

Como parte do seu plano de redução de custos, a Intel espera que os gastos de capital em 2024 fiquem entre US$ 25 bilhões e US$ 27 bilhões, e mira gastos de capital, em termos brutos, entre US$ 20 bilhões e US$ 23 bilhões para 2025.

A Intel registrou investimentos de US$ 25,8 bilhões em 2023, em comparação com os US$ 24,8 bilhões de 2022. Em 2021, quando Gelsinger assumiu o comando, foram US$ 18,7 bilhões.

Em fevereiro do ano passado, a empresa se propôs a realizar uma economia anual de custos entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões até 2025.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Nosso objetivo é voltar com os dividendos, pagar um dividendo competitivo ao longo do tempo, mas agora, o foco é no balanço patrimonial, desalavancagem", disse Gelsinger.

"Acreditamos que a desalavancagem e os investimentos de capital representam um retorno maior para os acionistas neste momento do que o pagamento de dividendos."

A Intel também previu uma receita para o terceiro trimestre abaixo das estimativas, à medida que observa declínio nos gastos com chips tradicionais de data center e uma maior concorrência no mercado de computadores pessoais.

A empresa espera que a receita fique entre US$ 12,5 bilhões e US$ 13,5 bilhões no trimestre, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 14,35 bilhões, de acordo com dados da LSEG.