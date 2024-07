Intel planeja corte de milhares de empregos para reduzir custos e financiar recuperação

Bloomberg



A Intel planeja eliminar milhares de empregos para reduzir custos e financiar um esforço ambicioso de recuperação após uma queda nos lucros e perda de participação de mercado.

A redução da força de trabalho pode ser anunciada ainda nesta semana, segundo pessoas familiarizadas com os planos da empresa, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública. A empresa, que está programada para divulgar os resultados do segundo trimestre na quinta-feira (1º), tem cerca de 110 mil funcionários, sem contar com trabalhadores em unidades que estão sendo desmembradas.

O CEO Pat Gelsinger está investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de melhorar a tecnologia da Intel e ajudar a empresa a retornar à proeminência na indústria de semicondutores. A posição outrora dominante se deteriorou sob os predecessores de Gelsinger, à medida que rivais, como a Advanced Micro Devices, alcançaram e tomaram participação de mercado. Um porta-voz da Intel não quis comentar.

As ações da empresa subiram 1,8% às 12h13 em Nova York nesta quarta-feira.

Outros fabricantes de chips liderados pela Nvidia avançaram rapidamente no desenvolvimento de semicondutores lucrativos voltados para tarefas exigentes relacionadas à inteligência artificial. A Intel também está lidando com a demanda irregular por chips que operam laptops e computadores de mesa, seu principal negócio.

Gelsinger, apostando que a Intel pode melhorar sua tecnologia, embarcou em um plano para construir fábricas de semicondutores para outros fabricantes de chips. Na semana passada, a empresa contratou Naga Chandrasekaran, da Micron Technology, como diretor de operações globais, colocando-o no comando dos esforços gerais de fabricação da empresa.

A Intel reduziu sua força de trabalho em cerca de 5% em 2023 para 124,8 mil funcionários até o final do ano, após anunciar cortes de empregos que iniciaram em outubro de 2022. A empresa também desacelerou os gastos em outras áreas e esperava que as reduções economizassem até US$ 10 bilhões até 2025.

Os analistas projetam que a Intel relatará que a receita do segundo trimestre foi estável em comparação com o ano anterior. O crescimento aumentará modestamente na segunda metade de 2024, e as vendas totais aumentarão 3% para US$ 55,7 bilhões no ano inteiro, de acordo com estimativas de Wall Street. Esse seria o primeiro aumento anual de receita desde 2021.