CEO da Intel mira Nvidia em corrida pela liderança dos chips de IA

O CEO da Intel, Pat Gelsinger, subiu ao palco na feira Computex, em Taiwan, para falar sobre novos produtos na esperança de que isso ajude a reverter a maré de desvalorização das ações da empresa.

A Intel mostrou novos processadores de data center Xeon 6 com núcleos mais eficientes que permitirão reduzir o espaço necessário para uma determinada tarefa para um terço em relação à geração anterior.

Assim como concorrentes, da AMD à Qualcomm, a Intel destacou resultados de testes que mostraram que o novo chip é significativamente melhor do que suas opções existentes.

Os CEOs da AMD e da Qualcomm, em apresentações na Computex, usaram os processadores de notebooks e desktops da Intel para mostrar como estão à frente em certos aspectos da tecnologia.

Gelsinger fez um ataque direto à afirmação do CEO da Nvidia, Jensen Huang, de que processadores tradicionais como os da Intel estão ficando obsoletos na era da inteligência artificial.

"Diferente do que Jensen gostaria que você acreditasse, a Lei de Moore está viva e passa bem", disse ele, enfatizando que a Intel terá um papel importante na proliferação da IA como principal fornecedora de chips para PC.

"Vejo isso como a internet era há 25 anos, é grande assim", disse Gelsinger. "Vemos isso como o combustível que está impulsionando a indústria de semicondutores a atingir US$ 1 trilhão até o final da década."

As ações da Intel permaneceram estáveis nesta terça-feira (4).

Os sistemas Gaudi da Intel, que compilam seus chips em conjuntos de múltiplos processadores adaptados para lidar com treinamento de IA generativa, serão oferecidos por parceiros como Dell e Inventec, disse Gelsinger.

Um kit com oito aceleradores Intel Gaudi 2 será vendido por US$ 65 mil. Um kit mais poderoso com oito aceleradores Intel Gaudi 3 terá preço de US$ 125 mil, com a empresa estimando que ambas as ofertas são mais acessíveis do que as dos concorrentes.

Cada um desses clusters Gaudi 3 é composto por 8.192 aceleradores e a Intel estima que reduz em até 40% o tempo para treinar um modelo de IA em comparação com um cluster de tamanho equivalente das GPUs Nvidia H100.

A Intel também disse que o Gaudi 3 seria até duas vezes mais rápido que o H100 da Nvidia na execução de tarefas de inferência de IA, conforme medido em modelos populares como os feitos pela Meta e Mistral.

Essas vantagens, no entanto, podem não ser suficientes para derrubar a Nvidia da liderança no processamento de IA em data centers.

"O desempenho de cada acelerador individual não é mais a coisa mais importante", disse Leonard Lee, analista da neXt Curve.

A maior vantagem da Nvidia está em ter um ecossistema coeso e integrado e tecnologia proprietária como o NVLink que garante que seus clusters de computação funcionem como um só.

"O poder está em ser capaz de criar um acelerador lógico massivo de tamanho tremendo."

A Intel, sediada em Santa Clara, na Califórnia, liderou a indústria de computadores por décadas, mas sua receita diminuiu nos últimos dois anos à medida que ficou para trás dos concorrentes.

Gelsinger, que retornou à empresa há três anos, gastou pesadamente para revitalizar suas ofertas e expandir uma rede de fábricas que ele disse que fará a empresa recuperar a liderança em design e fabricação de chips.

Embora as vendas da Intel tenham parado de encolher, os analistas não estão prevendo uma recuperação rápida e a empresa está a caminho de encerrar 2024 com US$ 20 bilhões a menos de receita do que tinha em 2021.

Enquanto isso, as vendas da Nvidia devem dobrar e a AMD crescerá mais de 10%, de acordo com estimativas, à medida que essas empresas aproveitam melhor o aumento dos gastos em hardware de computação de IA.

"Este é o momento mais importante de nossas carreiras", disse Gelsinger. "Fomos feitos para este momento."