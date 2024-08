O novo problema da Disney, financiamento de carro mais barato e o que importa no mercado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta quinta-feira (8). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O novo problema da Disney

Os parques da Disney estão rendendo menos dinheiro. O que ajudou as finanças da gigante do entretenimento neste último trimestre foram os filmes e streaming.



↳ A receita dos parques dentro dos Estados Unidos caiu 6% devido ao comportamento mais comedido dos consumidores americanos.



Ainda assim… O faturamento geral da Disney aumentou 4%, para US$ 23,1 bilhões (R$ 130,2 bilhões), em comparação ao mesmo período do ano passado.



A divisão de entretenimento foi o destaque do trimestre com o lançamento dos filmes "Divertida Mente 2", líder de bilheteria no mundo, e "Planeta dos Macacos: O Reinado".



As marcas de streaming registraram o primeiro lucro somado: Disney+, Hulu e ESPN+ tiveram crescimento nas receitas.



↳ O Disney+ terminou o trimestre com 153,8 milhões de assinantes em todo o mundo, aumento de 200 mil em relação ao anterior.



Por que importa: os parques temáticos têm grande importância financeira e, junto com navios de cruzeiro, contribuíram com 70% do lucro da empresa em 2023 —há dez anos, a divisão somava 30%.



Eles pagaram pela cara expansão no streaming e compensaram a queda do negócio de televisão a cabo.



Em crise? As receitas mais fracas nos parques da Disney reforçam a ideia de que os Estados Unidos estão com a economia desacelerando. Essa suspeita levou a quedas no mercado financeiro no começo da semana.

"O consumidor de baixa renda está sentindo um pouco de estresse", disse Hugh F. Johnston, diretor financeiro da Disney, ao comentar os dados.

Financiamento mais barato

As montadoras começam o segundo semestre com motivos para comemorar no Brasil.



Em números:

Foram 241,3 mil veículos emplacados em julho, um aumento de 7% nas vendas em relação ao mesmo mês de 2023.

mil veículos emplacados em julho, um aumento de nas vendas em relação ao mesmo mês de 2023. A produção total da indústria subiu 35% em comparação a julho do ano passado.

em comparação a julho do ano passado. O total de veículos vendidos até agora em 2024 é de 1,39 milhão, alta de 13,2% em relação ao mesmo período de 2023.

Os novos veículos nas ruas incluem carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.



Entenda: a produção e as vendas aquecidas foram impulsionadas por uma oferta maior de crédito no Brasil, com financiamentos mais acessíveis no primeiro semestre. Metade dos carros novos vendidos no Brasil são financiados.



O cenário é reflexo da queda da inadimplência no setor e dos juros mais baixos no país. A Selic, taxa básica da economia, caiu de 13,75% para 10,50% em menos de um ano.



↳ Isso levou a taxa anual de financiamento de carros a cair de 29% para 24%, segundo a Anef (Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras).



↳ Alguns economistas e agentes do mercado veem a necessidade de o Banco Central reverter parte da redução na Selic e elevar os juros. A decisão, no entanto, é improvável.

O economista Samuel Pessoa falou sobre o cenário no podcast Café da Manhã desta quarta (7).

Pop. O modelo de carro mais vendido no primeiro semestre foi o Creta, da Hyundai. Entre os usados, o Volkswagen Gol lidera.



Apesar da alta das vendas de carros novos, o mercado secundário é ainda mais forte. A cada carro novo vendido, cinco usados são negociados.



Carros novos mais vendidos no varejo, até julho

Creta (Hyundai), com 5.196 unidades Tracker (GM), com 4.849 unidades Onix (GM), com 4.633 unidades HR-V (Honda), com 4.273 unidades Polo (Volkswagen), com 4.260 unidades

Marcas com mais vendas no varejo, até julho (em %)

Volkswagen, com 13,4% General Motos, com 13,0% Fiat, com 11,8% Hyundai, com 10,26% Toyota, com 10,01%

Dinheiro à vista

Os trabalhadores com conta no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vão receber uma parte do lucro bilionário do fundo, referente a 2023. O pagamento será feito até o fim deste mês.



↳ A cada R$ 1.000 em conta, serão pagos cerca de R$ 26.



Mais dinheiro. O valor distribuído aos trabalhadores deverá somar R$ 15 bilhões, correspondendo a 65% do lucro recorde do fundo. No ano passado, o pagamento foi menor, de R$ 12,7 bilhões.



Pode sacar? Só para quem se enquadra nos casos já previstos em lei como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave.



Quem tem direito? Trabalhadores com valores em contas no Fundo de Garantia em 31 de dezembro de 2023. Segundo a Caixa, eram 130,8 milhões de pessoas.O saldo pode ser consultado no aplicativo para celular. É possível conseguir também o extrato nas agências da Caixa.



Sem perda de valor. O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou em junho que o saldo das contas dos trabalhadores deve ser corrigido ao menos pela inflação todos os anos.A distribuição do lucro deverá ajudar nisso.



A regra de correção em uso cobre a inflação na maioria dos anos, mas há exceções, como 2021, quando os preços no Brasil dispararam. Por isso a decisão do STF.



Quanto? Nesta quinta (8), a Caixa confirma o valor do lucro distribuído. Ao somá-lo à correção de valores de 2023 já feita, o banco revelará o rendimento total garantido ao trabalhador.

Em 2022, por exemplo, a inflação foi de 5,79%, mas a rentabilidade total bateu 7,09% com a distribuição dos lucros.

Para cobrir a inflação de 2023, a correção total deverá alcançar ao menos 3,71%, variação do índice de INPC, usado para corrigir salários.

Startup da semana: Recicli

A startup: fundada pelo pesquisador e professor Flávio Pietrobon, a Recicli desenvolveu um processo inovador para "minerar" metais preciosos, como ouro, prata e cobre, a partir de lixo eletrônico e resíduos industriais.



↳ O método, patenteado pela Recicli, utiliza biolixiviação para diluir e separar cada elemento químico usando produtos biodegradáveis.



Em números: captou R$ 1,04 milhão em uma rodada de investimento Series A no fim de julho e projeta alcançar um faturamento anual de R$ 61,5 milhões até 2028. Em 2023, ele foi de R$ 1 milhão.



Quem investiu: Cerca de 200 investidores da Captable, plataforma de financiamento coletivo (crowdfunding).



Que problema resolve: recolhe lixo industrial de empresas gratuitamente e vende os materiais extraídos a preço mais competitivo no mercado, que podem ser reutilizá-los no ciclo industrial.



A cada tonelada de equipamentos reciclados, é possível extrair 50 quilos de metais com valor estimado em R$ 116 mil.



Por que importa: a redução do lixo eletrônico é uma das prioridades do combate às mudanças climáticas, assim como a mineração sustentável.