Usina da Raízen em SP volta a funcionar após queimadas

São Paulo | Reuters

A usina Santa Elisa, da Raízen, em Sertãozinho (SP), voltou a operar nesse domingo (25), três dias após ter paralisado as operações devido a incêndios em canaviais que atingem o interior do estado.

"Operações retomadas e sem focos de incêndio", disse a maior processadora global de cana nesta segunda-feira (26).

A Raízen informou anteriormente que as chamas atingiram parte do estoque de biomassa da unidade e equipamentos da companhia que estavam na área de plantação e na APP (Área de Preservação Permanente). O fogo não atingiu o parque industrial.

Homem observa queimadas na cidade de Dumont, no interior de Sâo Paulo, no último sábado (24) - Joel Silva - 24.ago.2024/Reuters

Outras áreas de canaviais, além das da Raízen, foram atingidas por incêndios no estado de São Paulo, principal produtor de cana do país, na última semana.

Os preços do açúcar bruto negociados em Nova York fechou em alta de 3,5%, a US$ 0,1904 por libra-peso nesta segunda-feira, com preocupações do mercado sobre os danos causados pelos incêndios aos canaviais. Foi a maior valorização em um dia neste mês.

Na tarde desta segunda, o governo de São Paulo afirmou em nota que não havia focos de incêndio, mas 48 municípios estavam em alerta máximo para queimadas.

O governo paulista montou um gabinete de crise, com posto avançado em Ribeirão Preto, para lidar com o problema.

Procurada, a Unica (União da Indústria de Cana-de-açúcar) afirmou que não tinha imediatamente um levantamento das áreas atingidas. Mas a associação de usinas do Centro-Sul afirmou que colocou à disposição do governo toda a estrutura de combate ao fogo já disponível nas usinas.

"São mais de 1,5 mil caminhões-pipa e cerca de 10 mil brigadistas do setor sucroenergético atuando nesse esforço conjunto sob coordenação do governo estadual."

Com a melhora da situação em relação aos focos de incêndio, todas as rodovias foram liberadas para tráfego nesta segunda-feira, após sofrerem interdições na semana passada em função das fumaças.

O governo disse que a Polícia Civil está mobilizada para investigar todas as ocorrências de incêndio criminoso no estado, especialmente as que ocorrem nas regiões afetadas pelas queimadas. Três prisões foram efetuadas em São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira, de acordo com o governo.