Veja relação de candidatos por vaga no CNU, o Enem dos Concursos

São Paulo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta quarta-feira (14) a relação entre candidatos e vagas para cada bloco temático do CNU (Concurso Público Nacional Unificado), que ocorre neste domingo (18).

A disputa de 6.640 vagas por 2,11 milhões de candidatos dá uma média de 318 pessoas para cada posição. Os eixos 4 e 8 são os únicos com valores acima disso, com 339 e 1.003 candidatos para cada vaga, respectivamente.

O bloco temático mais disputado no chamado Enem dos Concursos é também o com mais candidatos inscritos— cerca de 695 mil.

Veja relação entre candidatos e vagas no CNU - Mathilde Missioneiro - 25.out.2022/Folhapress

A concorrência por blocos permite que o candidato que tenha tirado uma nota mais baixa na vaga de preferência siga concorrendo a oportunidades no mesmo eixo, de acordo com Pedro Assumpção Alves, membro do Grupo Técnico Operacional do CNU.

"A nota é uma referência. Por mais que o candidato não passe no cargo da sua preferência, ele segue com grandes chances de entrar no sistema público", diz.

Veja relação candidato por vaga no CNU