Veja novo calendário do CNU, o Enem dos Concursos, que terá provas neste domingo

São Paulo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos alterou algumas datas do calendário do CNPU (Concurso Nacional Público Unificado), o Enem dos Concursos. As mudanças, que estão no edital de retificação publicado na sexta (9), ocorreram porque algumas etapas coincidiam com o final de semana das eleições municipais de outubro.

A imagem do cartão-resposta será liberada apenas no dia 10 de setembro, e não mais no dia 8 de setembro, um domingo. Já a verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas ocorrerá nos dias 2 e 3 de novembro —anteriormente, o procedimento estava previsto para os dias 26 e 27 de outubro, mas as eleições ocorrerão no último domingo de outubro.

A data de divulgação dos resultados e o prazo para recurso foram transferidos para 13 e 14 de novembro.

Ministério altera datas do cronograma do CPU para evitar transtornos - Mathilde Missioneiro - 25.out.2022/Folhapress

Os editais também foram alterados para esclarecer que a avaliação biopsicossocial de candidatos com deficiência será feita por equipe multiprofissional, baseada na documentação enviada na inscrição, que ateste a espécie, grau ou nível da deficiência (se conhecida) e sua provável causa.

A divulgação dos resultados preliminares da avaliação biopsicossocial dos candidatos com deficiência e da veracidade da autodeclaração de candidatos negros e indígenas foi adiada de 1º de novembro para 17 do mesmo mês.

Também foi corrigido o valor da gratificação do cargo de nível médio da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

Confira o calendário atualizado do CPU

Eventos Data Aplicação das provas objetivas e discursiva e divulgação dos cadernos de provas, às 20h 18 de agosto Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas 20 de agosto Prazo para interposição de recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados 20 e 21 de agosto Disponibilização da imagem do cartão-resposta 10 de setembro Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload) 8 de outubro Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva 8 e 9 de outubro Envio dos títulos 9 e 10 de outubro Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai) 17 de outubro Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência 17 a 25 de outubro Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas 2 e 3 de novembro Resultado preliminar da avaliação de títulos 4 de novembro Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos 4 e 5 de novembro Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência 13 de novembro Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência 13 e 14 de novembro Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos 19 de novembro Previsão de divulgação dos resultados finais 21 de novembro

As provas serão aplicadas neste domingo (18), em 228 cidades, incluindo todas as capitais. Ao todo, são 2,1 milhões de inscritos. Confira os horários:

Horários das provas da manhã

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Fim da aplicação: 11h30

Horários das provas da tarde

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Fim da aplicação: 18h

O que pode e o que não pode no dia da prova

Os candidatos não podem estar com celular, relógio digital ou qualquer outro equipamento eletrônico no dia do exame.

Os equipamentos serão recolhidos pelos fiscais, devem ser desligados e serão colocados em um saco plástico, que ficará com o candidato durante todo o exame. Se o celular tocar, o participante é desclassificado automaticamente.

O candidato deve levar uma caneta preta transparente e um documento de identificação. Esse documento pode ser digital. Ele deve ser apresentado ao entrar na sala, mas, em seguida, o equipamento eletrônico deve ser desligado.

Também é permitido levar água em uma garrafa plástica transparente vedada e alimentos em pacotes que estejam fechados.