Mato Grosso terá World Trade Center do agro com investimento de R$ 1,5 bi

Cuiabá

O município de Sinop, em Mato Grosso, deve ganhar até 2029 uma torre de 25 andares, erguida em uma rotatória de 4.000 m², em um empreendimento que vem sendo chamado de World Trade Center do Agronegócio, em referência à vocação da cidade com 196 mil moradores, que fica a 481 km de Cuiabá.

Serão construídos dez prédios em todo complexo, dividido em setores de hotelaria, hospitalar e educacional, com um investimento final de R$ 1,5 bilhão. A estimativa de retorno é de R$ 6 bilhões.

A obra, erguida em parceria com a marca WTC (World Trade Center), que possui cerca de 300 prédios em 90 países, está em construção desde abril e foi batizada de Sky 360, com 106 metros de altura e de 36 mil m² de área construída. A projeção é que seja um prédio exclusivamente comercial, com 180 salas medindo entre 72 m² e 98 m².

Projeção de torre de 106 andares do Sky 360, primeiro empreendimento do mundo a ser construído em uma rotatória, em Sinop (MT) - Divulgação/Divulgação



Segundo Douglas Haacke, CEO da construtora Haacke Empreendimentos, será o primeiro do mundo a ser construído em uma rotatória.

"Foi nos mostrado um terreno dentro de uma rotatória e vimos uma viabilidade construtiva. A verdade é que nos encantamos por um terreno circular e apresentamos a proposta de um empreendimento circular", disse.

O arranha-céu mais alto de Mato Grosso será o Niraj Towers, com 250,48 metros de altura, localizado em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).

Considerado atualmente o maior prédio da América Latina, o One Tower fica em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, com 290 metros de altura e 84 andares. A cidade catarinense poderá ter um edifício ainda maior, com 500 metros de altura, o Triumph Tower, que quer ostentar o título de maior prédio residencial do mundo.

Segundo Haacke, ao negociar a parceria com a WTC, o principal questionamento foi o motivo para escolher Sinop.

"Eles perguntaram: ‘por que Sinop e não Cuiabá ou outras cidades do agro no país?’ E aí me veio um insight e eu respondi: vocês têm o World Trade Center da Bolsa de Nova York, do Petróleo em Abu Dhabi [Emirados Árabe], e o de logística na China. E onde está localizado o da maior matriz energética do planeta, que é o alimento? Eles me responderam que não havia", disse.

Localizada ao norte de Mato Grosso, Sinop é sede de uma região com cerca de meio milhão de habitantes, que deve receber a Ferrogrão, ferrovia para transportar grãos que atravessa o estado do Pará, passando por Itaituba, até chegar ao porto de Miritituba.

O World Trade Center do Agro terá dez fases. A primeira, 100% comercial, ficará pronta em 2029. Há intenção de outras áreas abrangidas, como os setores hospitalar e educacional.

Para receber esse porte de investimento, Sinop precisou modificar sua legislação para ampliar a permissão de obras verticais.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Sinop, Luiz Magnani, desde o primeiro contato da construtora, em 2019, a prefeitura decidir rever seu Plano Diretor, aumentando o limite de verticalização.

"Em algumas regiões o máximo permitido era prédios de até 21 andares e nós ampliamos para 26 andares. Já em outras regiões não tem mais limite", disse.

Segundo ele, após a modificação, o município saltou de 8 para 62 prédios em construção. A cidade também abriu parcerias para ampliar sua mão de obra, com oferecimento de cursos no setor da construção civil.

OS DEZ PRÉDIOS MAIS ALTOS DO BRASIL

Ranking do The Skyscrapper Center, referência na catalogação internacional dos mais altos edifícios residenciais: