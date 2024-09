Devedor que vendeu tudo e fugiu do país deve ter passaporte apreendido, decide STJ

São Paulo

O Judiciário pode determinar que o passaporte de devedor que se mudou para outro país seja apreendido e retido, decidiu o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O empresário vendeu sua casa e a maior parte de seus bens, além de fechar sua empresa de consultoria em engenharia civil, e mudou-se para os Estados Unidos com a família um dia antes da data do trânsito em julgado da ação que o condenava por uma dívida. Após o trânsito em julgado não é mais possível apresentar recursos para discutir se há a dívida ou não.

Ele saiu do país em 2023 com a esposa e os três filhos em direção a Fort Lauderdale, no estado da Flórida.

A determinação de apreender e reter o passaporte foi dada pela 2ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba, no Piauí, como coerção indireta ao pagamento de dívida que estava em processo de execução.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O STF (Supremo Tribunal Federal) e o próprio STJ já haviam decidido, em outras ocasiões, que a apreensão de passaporte para cumprir uma sentença judicial é legítima.

No caso em questão, a determinação foi feita após diversas alternativas para cobrar o dinheiro, como tentativa de bloqueio de contas no nome do devedor e de penhora e avaliação de cinco veículos de sua propriedade, sendo um deles de luxo. No entanto, nenhuma das contas em seu nome tinha saldo positivo, e nenhum dos veículos foi encontrado.

Também foram executadas as quotas de participação societária da sua empresa.

Sede do Superior Tribunal de Justiça em Brasília - Gustavo Lima - STJ/Divulgação

A dívida surgiu quando o devedor e o credor formaram uma sociedade para adquirir um terreno onde o devedor construiria uma casa, que seria posteriormente vendida. Ambos dividiriam os lucros.

Como o negócio não foi concluído, o credor procurou a Justiça, buscando o ressarcimento. A dívida originalmente era de R$ 62.500, mas hoje já totaliza R$ 93.556,99 com correção.

A decisão pela constitucionalidade da medida no STF ocorreu em fevereiro de 2023, na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 5941. Nela, o ministro relator Luis Fux afirmou que a questão não trata somente da relação entre credor e devedor, mas da necessidade de decisões judiciais serem cumpridas na prática.

FolhaJus A newsletter sobre o mundo jurídico exclusiva para assinantes da Folha Carregando...

Segundo o advogado João Cánovas Bottazzo Ganacin, doutor em direito processual pela Universidade de São Paulo e sócio do escritório Dinamarco, Beraldo e Bedaque Advocacia, o Código de Processo Civil de 2015 permite que o juiz utilize medidas de pressão sobre o devedor quando ele resistir ilegitimamente ao cumprimento de ordens judiciais. "É uma regra aberta, que as deixa ao critério do juiz."

Também há casos em que a Justiça determina a apreensão da CNH.

"Há juízes que entendem ser uma medida possível; outros que é inconstitucional, porque levaria à imposição de medidas de restrição de liberdade por dívida, o que a Constituição só autoriza em casos específicos, como a prisão do pai que não paga pensão", explica.

A decisão do STJ não foi julgada como recurso repetitivo (procedimento usado para o julgamento ser válido para outros casos sobre o tema). "Essa decisão segue a linha de outras já proferidas pelo STJ, mas não se pode dizer que a matéria está pacificada, principalmente entre julgadores de primeira e segunda instâncias", diz Cánovas.

Segundo o advogado, os tribunais entendem que esse não deve ser o primeiro caminho para cobrar a dívida. "Medidas como essa só devem ser adotadas após terem sido tentados os meios tradicionais e mediante a demonstração de que o devedor se vale de manobras para não cumprir a ordem de pagamento, apesar de ter recursos", diz.

Para ele, é preciso cuidado com o uso indiscriminado da apreensão de documentos. "Isso acabaria por penalizar pessoas economicamente fragilizadas, sobretudo com relação à apreensão de CNH."

O advogado Marco Antonio da Costa Sabino, sócio do Mannrich e Vasconcelos Advogados e professor de processo civil e direito empresarial, ressalta a importância de tentar outros meios antes. "O juiz tem que tentar aplicar multa, aumentá-la [caso a ordem seja descumprida], tentar bloquear bens". Só então a medida de apreensão de passaporte ou CNH poderia ser legítima, afirma.

O Brasil é desde 1992 signatário do Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos da OEA —Organização dos Estados Americanos.

Entre outros dispositivos, a convenção proíbe a prisão por dívida, exceto em casos muito específicos, como da inadimplência de pensão alimentícia.