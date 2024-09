Dona do Burger King anuncia que assumirá Subway no Brasil

São Paulo | Reuters

A operadora brasileira de redes de fast food Zamp anunciou nesta segunda-feira (16) que passará a ser responsável pela operação da rede Subway nas lojas no Brasil.

A Zamp é também a dona das marcas Burger King e Popeyes. Em junho, a operadora adquiriu a Starbucks no Brasil por R$ 120 milhões.

Subway no Brasil é vendida para dona do Burger King

O contrato assinado entre Zamp e Subway ainda terá de passar por aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), de acordo com as partes.

A marca Subway estava sob responsabilidade da Southrock, que também era a dona da Starbucks no Brasil, até dezembro do ano passado. O grupo Southrock enfrenta dificuldades e entrou com um pedido de recuperação judicial para a Subway em março.

"A operação não envolve o Grupo Southrock e não necessita de qualquer aprovação no âmbito de sua recuperação judicial", afirmou a Zamp em fato relevante ao mercado.