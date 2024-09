DSV criará gigante global de logística com aquisição de US$ 15,9 bi

Reuters

A dinamarquesa DSV fez um acordo para comprar a Schenker, braço de logística da operadora ferroviária estatal alemã Deutsche Bahn, por US$ 15,85 bilhões, em negócio que a tornará a maior empresa de logística do mundo.

A aquisição será a maior já feita por uma empresa dinamarquesa e, de acordo com a DSV, a impulsionará acima da DHL Logistics e do grupo suíço Kuehne und Nagel tanto em volume quanto em receita, mas ainda assim dará ao grupo entre 6% e 7% de um mercado de logística global altamente fragmentado.

A DSV, que começou como uma pequena empresa de 10 caminhoneiros em 1976, cresceu por meio de uma série de aquisições, às vezes assumindo companhias maiores do que ela.

Caminhão é visto do lado de fora do centro de logística da empresa de transporte DSV em Hedehusene, Dinamarca - Mads Claus Rasmussen/via REUTERS

"O tamanho dessa aquisição é, na verdade, maior do que todas as transações que fizemos anteriormente", disse o presidente-executivo, Jens Lund, a jornalistas.

A Deutsche Bahn colocou a Schenker à venda no ano passado para se concentrar em seu negócio ferroviário principal na Alemanha e reduzir dívida.

O investidor financeiro CVC foi o outro interessado no negócio que permaneceu na corrida para comprar a Schenker, depois que Maersk e Bahri desistiram.

A transação em dinheiro será financiada por meio de uma combinação de um aumento de capital de 4 bilhões a 5 bilhões de euros e financiamento por dívida, disse a DSV.

O grupo combinado terá uma receita de 293 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 43,52 bilhões) com base nos resultados de 2023, com uma força de trabalho de cerca de 147 mil funcionários em mais de 90 países.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O diretor financeiro da DSV, Michael Ebbe, disse à Reuters que a empresa planeja demitir entre 1.600 e 1.900 pessoas da força de trabalho alemã da Schenker, que é de 15 mil funcionários, mas enfatizou que, com investimentos de 1 bilhão de euros planejados na Alemanha, o grupo combinado terá mais funcionários na Alemanha daqui a cinco anos do que a Schenker e a DSV têm hoje juntas.

O acordo, sujeito à aprovação regulatória e ministerial alemã, bem como do conselho de supervisão da Deutsche Bahn, deverá ser concluído no segundo trimestre do próximo ano.