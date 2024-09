GM investe R$ 5,5 bilhões para fazer carros híbridos flex em São Paulo

São Caetano do Sul (SP)

A General Motors vai iniciar a renovação de seus produtos no Brasil, e os modelos híbridos flex serão destaque. A produção será concentrada em São Paulo —as unidades da montadora no estado receberão R$ 5,5 bilhões em investimentos.

Outros R$ 1,2 bilhão serão destinados ao Rio Grande do Sul, que terá um modelo inédito. A montadora não confirma, mas espera-se por um SUV de porte compacto posicionado abaixo do Tracker e construído sobre a plataforma do Onix.

Haverá ainda R$ 300 milhões voltados à atualização das instalações da fábrica de motores de Joinville (SC).

GM montará carros híbridos flex em fábrica de São Caetano do Sul (SP) - Roosevelt Cassio/Reuters

Os valores fazem parte do pacote de R$ 7 bilhões anunciado em janeiro, com aplicação prevista para o período de 2024 a 2028.

Dois modelos híbridos flex serão produzidos em São Caetano do Sul,, na região do ABC paulista, e terão sistema considerado leve ou micro-híbrido. Nesse caso, a eletricidade ajuda a reduzir a queima de combustível nas partidas e fornece torque extra nas arrancadas, entre outros recursos.

A montadora considera que, por ser de menor custo, essa tecnologia tem potencial para atender a um maior número de consumidores.

"O Brasil será o primeiro mercado a oferecer a tecnologia híbrida flex da GM no mundo", disse Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente de mercados globais da GM. "É uma adição ao nosso portfólio global de motores a combustão e elétricos."

A fala de Harvey dá a entender que a empresa pretende levar a tecnologia a outros mercados, assim como o grupo Stellantis pretende fazer. A ideia é oferecer híbridos que rodam com etanol em países com condições socioeconômicas e climáticas similares às do do Brasil.

Os anúncios foram feitos nesta quarta (4), em evento com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele afirmou que aprendeu a dirigir em um Chevette.

A fabricante aproveitou o evento para falar sobre créditos acumulados de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por meio do programa ProVeículo, que prevê a substituição do tributo estadual por investimento.

A GM tem valores a receber, mas o cronograma de repasse ainda não foi definido. Segundo o governo, as datas devem ser divulgadas nas próximas semanas.

A empresa não confirmou ainda as datas de lançamentos dos novos produtos, mas haverá uma concentração de novidades em 2025, ano do centenário da fabricante no Brasil.