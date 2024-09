PIB: veja evolução do ranking das 15 maiores economias do mundo desde 1980

São Paulo

A China é atualmente a maior economia do mundo quando se considera o tamanho do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país, em dólar, pelo critério da paridade de poder de compra.

Em gráfico animado, a Folha mostra a evolução desse indicador de 1980 a 2023, com base em dados do FMI (Fundo Monetário Internacional).

Montadora de veículos em São José dos Pinhais, no Paraná; indústria cresceu 1,8% no segundo trimestre deste ano no Brasil - Eduardo Sodré - 29.jun.2022/Folhapress

Esse índice é considerado uma forma mais adequada para comparar o tamanho de diferentes economias, sem as distorções causadas pela simples conversão da moeda local para o dólar, por considerar também as diferenças no custo de vida. O Brasil é o oitavo colocado nesse ranking.

A paridade considera o valor de uma cesta de produtos em cada país. Algo semelhante é utilizado no caso do índice Big Mac, divulgado pela revista "The Economist", que mensura o preço do sanduíche em diversos países.